輝達將在以國設科技園區

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）計劃在以色列北部購地，投資數十億美元興建大型園區，以色列科技媒體CalcalisTech於7日披露選址地點，靠近輝達目前在海法（Haifa）外圍衛星城市的約克尼穆（Yokneam）研發中心。

根據輝達公開的徵詢條件，希望在以色列找到面積介於7萬至12萬平方公尺的土地，並且該土地需具備8萬至18萬平方公尺的持續建築權。輝達還希望，新地點能靠近約克尼穆總部。

輝達對於選在集體農場也保持開放態度，選址範圍從南端的齊克隆雅各（Zichron Yaakov）延伸至北方的克雷約特地區（Krayot）。目前房地產顧問公司高力國際（Colliers）正在協助尋找適合土地。

CalcalisTech報導提到，輝達只規畫兩周的時間尋找土地，凸顯對於推動新園區的計畫相當急切。根據以色列時報，提交投標截止日為7月23日。

若進展順利，該園區有望在未來五至六年內成為以色列規模最大的高科技園區，並超越英特爾，成為當地最大民營企業雇主

接近輝達消息人士透露，規畫中的新園區不會取代現有據點，而是擴大在以色列的布局。

以色列 房地產 雇主

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