馬斯克組黨 特斯拉股價嚇跌

特斯拉執行長馬斯克上周末宣布將組成新政黨「美國黨」，令投資人憂慮他又會在公司本業外大舉涉入美國政治，導致他執掌的特斯拉股價在7日早盤重挫7%。

市場觀察家紛紛指出，此舉將招致美國總統川普的強烈反彈，可能導致特斯拉股價短期受壓。例如Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）說，「道理非常簡單。

在這個對特斯拉至關重要的時刻，馬斯克深入政壇，甚至現在想要嘗試挑戰首都圈內體制，這完全與特斯拉投資人／股東所想背道而馳。」

艾夫斯認為，馬斯克應該避免挑釁行為。如果這種政治對決一路加劇到2026年的期中選舉，川普可對馬斯克、特斯拉還有SpaceX製造更多阻礙，「我們仍堅定看好特斯拉的AI未來，但這顯然不是我們想看到的新聞，這為股價增添另一項可看見的帶來不良影響事物」。

Global X ETFs策略師也說：「這可能不是特斯拉投資人期盼的。馬斯克應該回去專注事業，然後股價就會上漲。他現在正把公司拖進另一個政治新聞螺旋。」

馬斯克在去年大選期間大力支持川普，川普上任後一度主掌政府效率部（DOGE）。但他在5月底離開白宮專心事業後，很快就在6月因川普的「大而美」法案與川普槓上。

大而美法案獲得國會通過，川普4日簽字實施後，馬斯克隨即宣布籌組美國黨。

馬斯克在成立美國黨後，也表示將擁抱比特幣。網友在X平台發文問道，美國黨是否會擁抱比特幣，馬斯克回答說：「法定貨幣毫無希望，所以會這麼做」，證實他成立的美國黨將接受比特幣。

馬斯克對加密貨幣並不陌生，特斯拉2021年購入價值15億美元的比特幣，是最早持有比特幣作為儲備資產的上市公司之一。目前特斯拉名下有11,509枚比特幣，總值約12.6億美元。

據Bitbo，特斯拉握有的比特幣總值，在上市公司中位居第九。

馬斯克也支持狗狗幣，曾使這種虛幣的價值，隨著他的推文而暴起暴落。

馬斯克不滿川普政府通過大而美法案，自行成立政黨。Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）認為，此舉的時機再糟糕不過，特斯拉正推出自駕計程車，許多分析師相信，這對該公司來說，價值上看數千億至數兆美元。更重要的是，特斯拉並準備於2026年開始大規模販售人形機器人。他估計特斯拉7日股價將承受壓力。

Fairlead Strategies創辦人史塔頓（Katie Stockton）指出，特斯拉股價近來的支撐線約在300美元，是投資人7日需注意的重要關卡。