Fed向總統低頭會發生什麼事？歷史這麼說

美國總統川普不滿聯準會（Fed）主席鮑爾不願降息，早已眾所皆知，而政治人物試圖干預央行決策，川普的例子也非空前絕後。然而，上一次Fed主席聽從總統指示行事，結果並不是太好。

美國前總統尼克森在1972年大選前，曾施壓時任Fed主席伯恩斯（Arthur Burns）維持低利率。歷史學家指出，伯恩斯和其他Fed理事最終屈服，雖帶動當年經濟成長、助尼克森順利連任，但接下來十年卻讓Fed陷入困境。

當時，低利率助長通膨，1973年又爆發第一次石油危機。到了1980年，美國通膨率飆上15%左右的高點，最終是透過痛苦的升息及經濟衰退，才控制住物價。

對市場而言，央行的獨立性意味著對長期間通膨可維持在低檔的信心提升，有助政府以更低成本舉債。一旦市場認為聯準會易受政治干預，就會開始預期通膨將走高。

川普一再表態希望利率能大幅下調，甚至降至1%左右。而鮑爾抗拒的理由在於，川普的關稅政策有可能在今年稍晚推升通膨。Fed的基準利率自去年12月以來，維持在4.25%-4.5%不變。

市場目前預期Fed可能在9月降息1碼。對川普而言，風險在於，若交易員認定降息是出於施壓，未必能如他所願，對經濟與選情產生正面效應。