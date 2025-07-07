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字母旗下新創開發AI藥物 將進行首次人體實驗

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
Isomorphic Labs總裁暨Google DeepMind營運長莫多克（Colin Murdoch）表示，經過多年開發，前者由AI協助研發的藥物，將準備進行人體實驗。美聯社
Isomorphic Labs總裁暨Google DeepMind營運長莫多克（Colin Murdoch）表示，經過多年開發，前者由AI協助研發的藥物，將準備進行人體實驗。美聯社

字母公司（Alphabet）成立的藥物開發新創公司Isomorphic Labs，長期致力於AI藥物研發。如今，其透過AI技術協助設計的藥物，將準備進入人體實驗階段。

財星（Fortune）雜誌報導，Isomorphic Labs總裁暨Google DeepMind營運長莫多克（Colin Murdoch）表示，經過多年開發，該公司由AI協助研發的藥物，終於準備進行人體實驗。

Isomorphic Labs的誕生，源自DeepMind公司其中一項最知名的創舉，即能夠高度精準預測蛋白質結構的AlphaFold AI系統。Isomorphic Labs並已在2021年從DeepMind拆分出去。

AlphaFold技術已從精準預測個體的蛋白質結構，進展到模擬蛋白質如何與其他分子（如DNA或藥物）交互作用。其進展對藥物研發大有助益，讓研究者能更快速並更精確地研發藥物。

Isomorphic Labs也在其發表AlphaFold3的2024年，與諾華（Novartis）及禮來（FEli Lilly）等藥廠簽署研究合作。2025年更在其首輪外部籌資中，籌得6億美元。

作為與主要製藥公司交易的一環，Isomorphic一方面支持現有的藥物計畫，同時在如腫瘤學或免疫學等領域，設計其內部候選藥物，目標讓這些藥物在早期試驗階段過後，獲得授權許可。

莫多克說：「我們辨識出未滿足的需求，並展開藥物設計計畫；我們開發出新藥物，並將其投入人體臨床實驗......雖然此目標尚未達成，但我們已取得良好進展。」

目前，製藥公司試圖將一種新藥引進市場，通常需要砸下數百萬美元，有時試驗成功率只有10%。莫多克相信，其公司的新技術足以根本性地提升以上機率。

莫多克並表示：「希望有一天，我們可以說：『好的，這是一種疾病，然後按下按鈕，就會出現為該疾病所設計的藥物」，而「這一切都由絕妙的AI工具所支持」。

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