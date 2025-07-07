美股早盤／貿易協議出爐在即…台積ADR挫2% 特斯拉大跌7%
美股三大指數7日早盤全面開低，投資人緊盯美國與貿易夥伴達成協議的最新動向。
道瓊工業指數跌0.2%、標普500指數跌近0.4%、那斯達克指數跌0.5%。費城半導體指數跌0.7%、台積電ADR跌2%。
美國財政部長貝森特7日接受CNBC訪問時說，美國將在未來48小時內宣布數個貿易協議，「未來幾天將很忙碌」，但他並未說明即將談成協議的會是哪些國家。
在6日接受記者訪問時，美國總統川普與商務部長盧特尼克被問到關稅何時生效。盧特尼克回應說：「關稅將於8月1日生效，但總統現在就在決定稅率和協議內容。」川普隨後點頭表示同意。
川普6日也在自家社群平台Truth Social發文說，將從美東時間7日中午12時（台北時間8日凌晨12時）開始向貿易夥伴發送知會關稅稅率的信函，引發全球投資人密切關注。
摩根士丹利全球資深經濟學家席博上周撰文表示：「最終，貿易談判通常需要很長時間才能完成；美國簽署的自由貿易協定平均耗時3年。雖然目前的談判範圍可能比全面的自由貿易協定要窄，但歷史經驗仍具參考價值。」
投資人憂心，隨著白宮陸續公布貿易談判進展，已處於歷史高點的美股可能面臨更大幅度的波動，尤其是談判結果帶來高於預期的關稅。
個股消息方面，特斯拉執行長馬斯克宣布組成「美國黨」，與美國總統川普形同陌路，投資人擔心特斯拉未來的業績展望，拖累早盤股價挫跌逾7%。
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