美媒：馬斯克與川普鬧翻對北京價值降低 不利特斯拉

「華爾街日報」報導，美國科技業富豪馬斯克在重要市場中國面臨雙重困境，他的電動車廠特斯拉銷售落後當地對手，而他與美國總統川普的決裂也使其對於北京的價值降低。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，特斯拉（Tesla）的電動車曾是中國道路上最火紅車款，馬斯克（Elon Musk）則是北京眼中大紅人。

中國官員提供特斯拉大量獎勵，特斯拉則幫助中國電動車廠茁壯。北京採取統合策略，藉由讓特斯拉的技術輸入中國來刺激競爭，以促使當地電動車產業迅速成長。

然而，這也使得特斯拉一直存在被中國對手超越的風險，且如今正在上演。隨著中國電動車廠在當地漸受歡迎，特斯拉在中國市占已顯著萎縮。

中國消費者認為，特斯拉愈來愈顯露疲態及與當地喜好脫節。特斯拉電動車通常沒有當今最暢銷中國品牌電動車款附有的功能，例如有數個大螢幕能同時觀看影片和玩遊戲，或是冰箱及能提供自拍的車內攝影機。

此外，也生產電池的中國電動車廠比亞迪和中國電池業巨擘寧德時代近期雙雙宣告，他們已發展出新技術，能讓電動車在短短5分鐘內完成充電。

報導引述特斯拉在中國的職員說，他們雖已向總公司表達對於特斯拉產品日顯過時的疑慮，卻未獲得積極回應。而特斯拉在中國的銷售人員在缺乏最具魅力車款可賣之下，又要達到業績要求，挫折感愈來愈大。

儘管如此，特斯拉並未失去北京的支持。中國領導階層仍視其為外資在中國成功發展的模範代表，且在協助中國打造綠色經濟上是有用的盟友，這類經濟模式以再生能源、電動車和電池等產業為核心。

知情人士透露，就連中國今年與美國的貿易緊張升溫之下，中國國務院總理李強也清楚表明，特斯拉在當地業務不會成為北京任何報復措施的對象。

另有知情人士表示，中國國家副主席韓正1月在華府與馬斯克會面時告訴對方，北京希望他在中美關係上扮演「具有建設性的角色」。

不過，馬斯克與川普（Donald Trump）的關係惡化後，他的北京在華府盟友身分也受到打擊。他與川普公開撕破臉，正使其對於北京的價值愈來愈有限。

中國當局至今未讓特斯拉的受駕駛監督全自動輔助駕駛軟體得到完全的監管許可。這是特斯拉目標稱霸未來運輸市場仰賴的核心技術，而中國企業也正在加緊精通這項技術。

數名諮詢過中國官員的人士指出，馬斯克當時也未欣然接受韓正所提的中方立場，而在他與川普鬧翻之下，北京不再將他視為地緣政治資產，也將避免公然討好他。

其中1名人士表示：「對中國而言，特斯拉依然重要；但對中國當局來說，更重要的還是幫助國內企業。」