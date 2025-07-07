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北韓10月辦國際貿易展 禁止西方網紅參加

中央社／ 北京7日綜合外電報導

北韓將在10月舉行國際貿易展，一個總部設在中國的旅行業者將帶團參加。該業者今天告訴法新社，北韓官方禁止西方網紅參加這個旅行團。

法新社報導，在外交上被孤立的北韓最近幾個月迎來零星的國際旅行團到訪，其中包含數百名在4月參與平壤國際馬拉松的選手。

專門承辦北韓旅遊、總部設在中國的青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）在5日宣布，將帶領一個國外旅行團在10月24日至11月1日到北韓旅遊。

根據青年先鋒旅行社官網發布的資訊，這個旅行團不接受媒體記者、旅遊內容創作者或網紅。

青年先鋒旅行社的共同創辦人畢爾德（RowanBeard）告訴法新社，對於創作者的限制是「北韓方面的特別要求」。

畢爾德說，預計一旦北韓正式重新開放，可能會更嚴格審查或限制網紅和YouTuber參加旅遊活動。

他表示，該公司並不清楚平壤何時會重啟官方媒體代表團。

青年先鋒旅行社規劃的行程要價3995歐元，從中國首都北京出發並參加平壤秋季國際貿易博覽會（Pyongyang Autumn International Trade Fair），這是北韓規模最大的國際商業展覽。

該旅行社表示，參加者將有獨一無二的機會參觀逾450個展位，包含機械、資訊科技（IT）、能源、製藥、消費品與家居用品，平壤商會（PyongyangChamber of Commerce）將「為我們舉辦一場VIP展示會，深入介紹並解析（北韓）經濟情勢」。

這次行程還包含參觀平壤的主要景點，以及5年多以來首次對西方旅客開放的妙香山（MountMyohyang）。

擁有核武的北韓遭到孤立，在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而關閉邊境前，主要的外國遊客和商務客來自於中國。

儘管平壤在疫情後重新開放，但遊客數量未見回升，分析人士將這個現象歸咎於北京不滿北韓明確支持俄羅斯入侵烏克蘭。

北韓 平壤 旅行社

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