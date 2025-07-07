川普對等關稅暫緩期限將近 亞洲股市走勢分歧

隨著美國總統川普訂下的關稅暫緩期限將近，亞洲股市今天走勢震盪，各國競相爭取及時與美國達成貿易協議，川普則表示將開始寄信通知貿易夥伴各別的稅率。

法新社報導，儘管華府曾說正在和幾個貿易夥伴商討協議，但目前只有2國在川普訂下的對等關稅暫緩截止日7月9日前敲定協議。

日本、印度、歐盟、韓國等美國主要貿易夥伴已花了3個月與美國協商，盼能達成共識。

但川普說，他會在美東時間7日中午12時（台灣時間8日零時）寄出第一批關稅通知信，說明華府將如何制訂各國與美國貿易的關稅稅率。

他另提到，支持金磚國家（BRICS）「反美政策」的國家，將被徵收額外10%的關稅。金磚國家會員包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等11個新興國家。

關稅不確定性影響亞洲股市今天的表現，東京、香港、雪梨、台北股市收低，新加坡、首爾、馬尼拉股市微幅收漲，威靈頓、上海股市近乎持平。