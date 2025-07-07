特斯拉盤前大跌7% 因馬斯克組新政黨「美國黨」槓川普

特斯拉執行長馬斯克上周末宣布將組成新政黨「美國黨」，但市場觀察家報告表示此舉將招致美國總統川普的強烈反彈，可能導致特斯拉股價短期受壓，特斯拉7日盤前因此重挫7.6%。

--Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）：

「道理非常簡單。在這個對特斯拉至關重要的時刻，馬斯克深入政壇，甚至現在想要嘗試挑戰首都圈內體制，這完全是與特斯拉投資人／股東希望他做的是相反方向。」

馬斯克應該避免挑釁行為。如果這種政治對決一路加劇到2026年的期中選舉，川普可對馬斯克、特斯拉還有SpaceX製造更多阻礙。

「我們仍堅定看好特斯拉的AI未來，但這顯然不是我們想看到的新聞，這為股價增添另一項可看見的帶來不良影響事物。」

--Global X ETFs策略師Billy Leung：

「這可能不是特斯拉投資人期盼的。馬斯克應該回去專注事業，然後股價就會上漲。他現在正把公司拖進另一個政治新聞螺旋。」

--Rayliant Global Advisors創辦人暨投資長Jason Hsu：

在馬斯克理解到自己和川普的關係已經無法復原後，這可能是他保護自己所建立起來事物的最好路徑。就算不增進有意義的政治力量，馬斯克和他的公司仍暴露著高度風險。

「支持少數挑選過的國會議員參選人不足以提供馬斯克政治保護。但成立政黨並計劃參戰將會是影響力和最後報酬都更大的一盤棋。」