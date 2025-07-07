英格蘭中北部CCS計畫啟動 英政府砸11.3億

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）於7日宣布，將由國家財富基金投資2860萬英鎊（約新台幣11.3億）於一項碳捕集計畫，可望為英格蘭中部與北部創造就業機會。

路透社報導，英國當局去年表示將在25年內提供高達217億英鎊（約台幣8580億）資金發展碳捕集與封存（CCS）計畫，以遏制工業碳排並創造新的就業機會。

英國設定2050年底前達成淨零排放的氣候目標，也曾表示要仰仗CCS技術來減緩能源密集產業的碳排。

據英國財政部的聲明顯示，里夫斯將這筆資金視為英國峰區（Peak District）水泥與石灰業者之間建設碳捕集管線的第一步，整個計畫將把業者的碳排放儲存於愛爾蘭海海底。

里夫斯在聲明中說：「國家財富基金為英國經濟投入30億英鎊，保住1萬2500個工作機會，是推動經濟成長的重要力量。」

「我們正推動水泥與石灰產業現代化，建設關鍵的碳捕存基礎設施，並在德比郡（Derbyshire）、斯塔福郡（Staffordshire）及西北英格蘭創造就業機會，讓更多收入回到勞工手中。」