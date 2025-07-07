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馬斯克：美國黨將擁抱比特幣

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
比特幣示意圖。路透社
比特幣示意圖。路透社

特斯拉執行長馬斯克上周六（5日）宣布成立美國黨，並表示將擁抱比特幣

網友在X平台發文問道，美國黨是否會擁抱比特幣，馬斯克回答說：「法定貨幣毫無希望，所以會這麼做」，證實他成立的美國黨將接受比特幣。

馬斯克對加密貨幣並不陌生，特斯拉2021年購入價值15億美元的比特幣，是最早持有比特幣作為儲備資產的上市公司之一。目前特斯拉名下有11,509枚比特幣，總值約12.6億美元。據Bitbo，特斯拉握有的比特幣總值，在上市公司中位居第九。

馬斯克也支持狗狗幣，曾使這種虛幣的價值，隨著他的推文而暴起暴落。

馬斯克不滿川普政府通過大而美法案，自行成立政黨。Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）認為，此舉的時機再糟糕不過，特斯拉正推出自駕計程車，許多分析師相信，這對該公司來說，價值上看數千億至數兆美元。更重要的是，特斯拉並準備於2026年開始大規模販售人形機器人。他估計特斯拉7日股價將承受壓力。

Fairlead Strategies創辦人史塔頓（Katie Stockton）指出，特斯拉股價近來的支撐線約在300美元，是投資人7日需注意的重要關卡。馬斯克再次分心參與政治，導致特斯拉股價在（7日）美股盤前重挫7%，失守300美元大關。

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