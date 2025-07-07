不只北士科！輝達還計畫在這蓋園區 黃仁勳豪砸數十億美元

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
傳輝達計畫在以色列興建大型科技園區，圖為輝達位於以色列約克尼穆市的研發中心。圖／取自@Jewtastic在X的照片
傳輝達計畫在以色列興建大型科技園區，圖為輝達位於以色列約克尼穆市的研發中心。圖／取自@Jewtastic在X的照片

全球市值最高企業、人工智慧晶片龍頭輝達（Nvidia）計畫在以色列北部購地，投資數十億美元興建大型園區，以色列科技媒體CalcalisTech於7日披露選址地點，靠近輝達目前在海法（Haifa）外圍衛星城市的約克尼穆（Yokneam）研發中心。

根據輝達公開的徵詢條件，希望在以色列找到面積介於7萬至12萬平方公尺的土地，並且該土地需具備8萬至18萬平方公尺的持續建築權。輝達還希望，新地點能靠近約克尼穆總部。

輝達對於選在集體農場也保持開放態度，選址範圍從南端的齊克隆雅各（Zichron Yaakov）延伸至北方的克雷約特地區（Krayot）。目前房地產顧問公司高力國際（Colliers）正在協助尋找適合土地。

CalcalisTech報導提到，輝達只規畫2周的時間尋找土地，凸顯對於推動新園區的計畫相當急切。根據以色列時報，提交投標截止日為7月23日。

若進展順利，該園區有望在未來5至6年內成為以色列規模最大的高科技園區，並超越英特爾，成為當地最大民營企業雇主

接近輝達消息人士透露，規畫中的新園區不會取代現有據點，而是擴大在以色列的布局。該消息人士指出，這是由輝達執行長黃仁勳直接參與決策，時間點還是在以色列對加薩發動軍事行動期間。

過去兩年，輝達在以色列每年增聘約1000名員工，目前當地總員工超過5000人。輝達在以色列的研發活動，已是該公司在美國本土以外規模最大的研發據點。

以色列 美國 雇主

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