美債與基金代幣化爆紅 結算快又能賺利息

編按：每周一推出「簡立峰專欄」，簡立峰為國內知名AI專家，現為行政院經濟發展委員會創新經濟顧問、曾任Google台灣董事總經理，憑藉其縝密分析與深度觀察，帶領讀者全方位掌握AI核心脈動。 Q：美國白宮人工智慧事務主管薩克斯（David Sacks）日前警告，中國在AI模型的進展可能只落後美國3至6個月，若政府過度監管，恐導致美國在全球競爭中失去主導地位。面對全球AI競賽加劇，美中、歐盟與日本在AI治理上的思維模式有何差異？在各國監管路線分歧的情況下，AI治理是否可能成為技術發展的瓶頸？台灣又該如何因應全球規則未明的挑戰？

2025-07-07 09:00