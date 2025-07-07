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美債與基金代幣化爆紅 結算快又能賺利息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
代幣化美債和基金爆紅，結算快又能賺利息，成為加密市場新寵。路透
代幣化美債和基金爆紅，結算快又能賺利息，成為加密市場新寵。路透

加密貨幣市場正掀起「將傳統資產轉為區塊鏈代幣」的熱潮，尤其是貨幣市場基金和美國公債等保守型投資產品，今年相關的代幣化資產的規模暴增80%，突破74億美元。背後關鍵在於，這類產品不僅能像穩定幣一樣快速流通，還能產生收益，甚至可用做加密衍生品交易的擔保品。

透過區塊鏈技術，原本需數日的結算流程可縮短至數分鐘，進一步提升資金效率與流動性。包括貝萊德、高盛等華爾街巨頭已積極布局，部分穩定幣發行商也將儲備金投入這類代幣化、可生息的資產。

麥肯錫預估，代幣化基金、債券與交易所票據未來市場規模可能達到2兆美元。高盛、Citadel等華爾街機構上月共同注資1.35億美元，給區塊鏈公司Digital Asset，擴大相關的基礎建設。

儘管前景看好，專家坦言，代幣化債券目前在市場的流動性低、周末交易有限，比不上現金債券。貝萊德數位資產負責人Tony Ashraf直言：「這項產品仍處非常早期階段。」

穩定幣 華爾街 資產

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