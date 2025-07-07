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需求疲弱下 OPEC+大幅增產誰消化？能否落實也待觀察

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OPEC+決定加快原油增產步調，路透專欄作家羅素（Clyde Russell）指出，市場關注兩大問題：誰會消化這些額外原油？OPEC+究竟會不會真的出口他們宣布要生產的這些額外產量？路透
OPEC+決定加快原油增產步調，路透專欄作家羅素（Clyde Russell）指出，市場關注兩大問題：誰會消化這些額外原油？OPEC+究竟會不會真的出口他們宣布要生產的這些額外產量？路透

OPEC+意外宣布8月大幅增產，導致國際油價周一走跌，加上美國關稅前景不明，市場擔憂全球經濟成長受到衝擊，拖累需求展望。

截至台北時間上午11點27分，布蘭特原油期貨下跌47美分，報每桶67.83美元，跌幅0.7%；美國西德州原油下跌0.95美元，報每桶66.05美元，跌幅1.4%。

石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）上周六同意，8月起每日增產54.8萬桶，遠高於OPEC+決議5月、6月和7月每月增產的41.1萬桶。

Evans Energy分析師伊凡斯（Tim Evans）在報告中指出：「增產幅度擺明積極競爭市占的態勢，也願意承受油價和收入下滑的壓力。」

RBC Capital分析師克羅夫特（Helima Croft）指出，這次決策等於將八個OPEC成員國每日自願減產的220萬桶近八成供給重新釋出市場。

不過她補充，實際增產幅度至今仍低於原先規劃，大部分增產主要來自沙烏地阿拉伯。

為展現對石油需求的信心，沙國周日將8月外銷亞洲主力產品「阿拉伯輕原油」價格調漲至四個月來高點。

高盛分析師預測，OPEC+在8月3日下次會議上，將宣布9月再增產55萬桶/日。

此外，美國官員雖表示關稅措施將延後上路，但未公布細節，這讓油價受到壓力。

OPEC+決定加快原油增產步調後，路透專欄作家羅素（Clyde Russell）指出，市場關注兩大問題：誰會消化這些額外原油？OPEC+究竟會不會真的出口他們宣布要生產的這些額外產量？

羅素提醒，OPEC+預設的前景恐怕沒那麼樂觀，像中國大陸在內主要消費國的需求成長依舊疲弱。中國大陸是全球最大原油進口國，今年前五個月原油進口量幾乎沒有增加，官方數據顯示僅小幅成長0.3%，約每日增加28,500桶，總量達到每日1,110萬桶。

羅素指出，縱使大陸6月原油進口量可能表現強勁，但背後原因其實並不那麼樂觀，主要是煉油廠在先前安排6月到港貨時，當時油價較低，因而進貨量高於實際煉製需求。

油價走弱帶動亞洲地區6月原油進口增加。亞洲約占全球海運原油六成，LSEG預估6月進口量達每日2,865萬桶，創2023年1月以來最高。但關鍵在於，下半年亞洲進口量是否還會繼續增加，6月的強勁動能是否已告一段落？

目前看來，實際產量仍落後於增產配額。根據路透7月4日公布的調查，OPEC+中的五個OPEC成員國6月實際增產每日26.7萬桶，未達原先核准的31.3萬桶。

羅素認為，接下來關鍵在於沙國的動向。身為OPEC+最大出口國，沙國擁有最多閒置產能，也是最有能力進一步增產的國家。

OPEC 油價 美國

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