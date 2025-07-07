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新加坡推AI沙盒隱私強化技術 助創新與保護並行

中央社／ 新加坡7日專電

隨著生成式AI發展等技術興起，身為亞洲金融、科技樞紐的新加坡推出信任沙盒、強化隱私技術等措施，目的是在提供企業最大創新空間的同時，設立適當防護機制，讓民眾能安心使用各項技術。

新加坡數位發展及新聞部長楊莉明今天上午出席「個人資料保護」（Personal Data Protection）論壇活動，這項活動在金沙會議展覽中心登場，匯集企業界人士與專家參與，聚焦生成式AI發展、隱私強化技術（PETs）興起等議題。中央社、商業時報（TheBusiness Times）等國際媒體受邀與會。

為促進更安全的科技應用生態系，新加坡推出新措施，包括「全球人工智慧信任沙盒（Global AIAssurance Sandbox）」、「隱私強化技術導入指南」，以及新加坡資料保護標準。「沙盒」指的是一種受監管測試環境，讓企業或開發者能夠在安全可控的條件下試驗新技術或應用，保障用戶與系統安全。

主辦方指出，這些舉措延續既有努力，目的是在提供企業最大創新空間的同時，設立適當的防護機制。楊莉明致詞時表示，近年來產業專屬的AI應用蓬勃發展，這些應用多半建構於客製化或專屬資料集之上，一例是樟宜機場的聊天機器人AskMax，即時回應旅客問題，其運行於一個大型語言模型上，能調用樟宜機場相關資料庫。

談及AI在各領域應用階段的挑戰，楊莉明說，在模型訓練階段首要問題是使用網路資料進行訓練，這些資料品質不一，來源包括討論區上的用戶生成內容，若基礎輸入資料含有偏頗資訊，會導致模型輸出結果出現問題。

她指出，一般而言公司會採取多種廣為人知的防護措施來確保可靠性，包括撰寫詳細的系統提示語，以引導模型行為、使用檢索增強生成技術（Retrieval-Augmented Generation）來提升準確度，或利用過濾器篩除敏感資訊；然而，最重要的問責制，AI週期複雜，包含模型建構者、部署者、使用者等多方都須扮演角色以降低風險。

新加坡資訊通訊媒體發展局（IMDA）與個資保護委員會（PDPC）推動PET Sandbox計畫，她說鼓勵企業在不同產業與案例探索與實驗PETs受到關注，合作經驗讓各界更了解這些技術及其保護個資、符合法律義務的能力。

「新加坡對新興技術的策略是提供工具、資源及安全的環境，讓企業得以實驗、分享經驗，讓產業及消費者受益」。楊莉明指出，在每個沙盒計畫中的目標，是凝聚力量並取得共識，界定何謂優良標準，無論是在資料保護或AI治理方面，就像傳統的產品安全或藥品領域一樣，需要專家達成共識制定應遵循的標準，並由測試者確保標準被落實。

新加坡 樟宜機場 隱私

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