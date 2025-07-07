快訊

MLB／克蕭以傳奇身分入選明星賽 山本、菊池加入大谷行列

英年早逝！利物浦「永遠的20號球員」全球追悼

川普砲轟走火入魔！爆料馬斯克「不當安插」親信當NASA署長

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅談判進度一次看！外媒曝台灣「緊張觀望」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4月2日於白宮宣布各貿易夥伴的對等關稅稅率。路透
美國總統川普4月2日於白宮宣布各貿易夥伴的對等關稅稅率。路透

美國對等關稅暫緩期即將在7月9日屆滿，美國總統川普日前證實已簽署12封通知信，預計於當地時間7日起陸續函告各貿易國關稅稅率，且預計8月1日起正式生效。法新社7日彙整美國主要貿易夥伴談判進度，台灣被列入「緊張觀望」。

歐盟：已「準備好」簽協議

歐盟貿易首長3日已與美方官員會面。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟目標是在7月9日的初步期限前，達成「原則性協議」。

美國財政部長貝森特指出，歐盟起步雖慢，但「目前進展非常良好」。

若未達成協議，美國對歐盟商品的關稅將從原本的10%基準稅率倍增至20%，川普先前甚至威脅可能提高至50%。

日本：稻米、汽車成焦點

儘管日本是美國親密盟友與重要外資來源，仍可能無法躲過關稅上調。

日本貿易特使赤澤亮正（Ryosei Akazawa）直到6月底前仍多次赴美協商，但川普近期批評日本未能更進一步開放美國稻米與汽車的進口市場。

日本面臨關稅稅率為24%。

印度：處於有利位置

美印談判已持續數周，川普6月底曾表示可望即將與印度達成協議。

印度製造商與出口商認為有望避開美方對等關稅。印度出口組織聯合會總幹事薩海（Ajay Sahai）表示，收到的回饋「顯示談判朝正向發展」，但他也強調情勢仍不明朗。

印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）強調，農業與乳製品仍是「絕對底線」。

印度面臨關稅稅率為26%。

南韓：審慎樂觀

南韓因美國鋼鐵與汽車關稅已受到衝擊，雙方可能將造船合作作為談判籌碼。

南韓總統李在明3日表示：「雙方目前在具體目標上仍未釐清」，他補充，「我沒有信心在7月8日前完成所有談判」。

南韓面臨關稅稅率為24%。

台灣、泰國、印尼與孟加拉：緊張觀望中

報導指出，對台灣而言，華府是關鍵安全夥伴，雖然雙方談判過程出現波折，台灣副總統蕭美琴仍表示「正努力尋找前進的路徑」。

印尼表達願意擴大自美進口能源、農產品與其他商品。

孟加拉則提議採購波音飛機，並增加美國農產品進口。

台灣、泰國、印尼與孟加拉面臨關稅稅率分別為32%、37%、32%與37%。

瑞士：希望展延暫緩期

瑞士政府表示，美方已承認其具誠意，並預期在談判持續進行期間，其稅率將於7月9日維持10%。

不過，因川普截至6月底尚未做出明確決定，瑞士並未排除關稅仍可能上調的可能性。

瑞士面臨關稅稅率為31%。

另一方面，美方已陸續與英國、中國和越南簽署貿易協議；柬埔寨媒體6日報導，柬國政府已經跟美國就對等貿易協議框架的聯合聲明草案達成共識，預計近期公布。

另外根據法新社，儘管越南已經和美方達成初步協議，但是具體細節有限，比如使用其他國家零組件的商品是否同樣適用更高關稅。

印度 歐盟 美國

延伸閱讀

以總理將訪美 川普：本週可望與哈瑪斯達協議

川普關稅政策寬限期即將結束 市場保守 台指期震盪

批馬斯克組美國黨 川普：荒謬、徒增困擾

川普政府將寄信給100國！美財政部長喊話：若不推進「將恢復4月2日關稅」

相關新聞

元宇宙已死？祖克柏「年薪1億美元」搶人 Meta打造「超智慧」夢幻團隊

歷經億元等級的高薪人才搶奪戰，Meta成功說動OpenAI、DeepMind等前沿團隊成員跳槽，打造「超智慧」的新實驗室初步成軍。這是Meta再次包裝自己的高調宣傳，還是邁向「下一代平台」的技術突破？

迷因股熱潮捲土重來 「你只會活一次」投機交易再掀風潮

美股科技七雄已不再是投資寵兒，如今「迷因股」熱潮與「你只會活一次（YOLO）」的投機心態正捲土重來，撐起美股漲勢，也讓今...

川普關稅談判進度一次看！外媒曝台灣「緊張觀望」

美國對等關稅暫緩期即將在7月9日屆滿，美國總統川普日前證實已簽署12封通知信，預計於當地時間7日起陸續函告各貿易國關稅稅...

美媒：TikTok趕在美業務出售期限前推出新版App

TikTok出售在美國業務的期限將至，美國科技媒體The Information今天引述匿名消息人士說法指出，這個短影音...

泰加碼讓利救出口：五年內砍對美順差70% 擴大買美LNG和波音飛機

為避免川普政府祭出高達36%的懲罰性關稅，泰國正在做最後努力，提出要擴大美國農產品與工業產品的市場准入，同時增加對美國能...

簡立峰專欄／AI治理成全球新戰場 台仍「一片空白」

編按：每周一推出「簡立峰專欄」，簡立峰為國內知名AI專家，現為行政院經濟發展委員會創新經濟顧問、曾任Google台灣董事總經理，憑藉其縝密分析與深度觀察，帶領讀者全方位掌握AI核心脈動。 Q：美國白宮人工智慧事務主管薩克斯（David Sacks）日前警告，中國在AI模型的進展可能只落後美國3至6個月，若政府過度監管，恐導致美國在全球競爭中失去主導地位。面對全球AI競賽加劇，美中、歐盟與日本在AI治理上的思維模式有何差異？在各國監管路線分歧的情況下，AI治理是否可能成為技術發展的瓶頸？台灣又該如何因應全球規則未明的挑戰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。