川普關稅談判進度一次看！外媒曝台灣「緊張觀望」

美國對等關稅暫緩期即將在7月9日屆滿，美國總統川普日前證實已簽署12封通知信，預計於當地時間7日起陸續函告各貿易國關稅稅率，且預計8月1日起正式生效。法新社7日彙整美國主要貿易夥伴談判進度，台灣被列入「緊張觀望」。

歐盟：已「準備好」簽協議

歐盟貿易首長3日已與美方官員會面。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟目標是在7月9日的初步期限前，達成「原則性協議」。

美國財政部長貝森特指出，歐盟起步雖慢，但「目前進展非常良好」。

若未達成協議，美國對歐盟商品的關稅將從原本的10%基準稅率倍增至20%，川普先前甚至威脅可能提高至50%。

日本：稻米、汽車成焦點

儘管日本是美國親密盟友與重要外資來源，仍可能無法躲過關稅上調。

日本貿易特使赤澤亮正（Ryosei Akazawa）直到6月底前仍多次赴美協商，但川普近期批評日本未能更進一步開放美國稻米與汽車的進口市場。

日本面臨關稅稅率為24%。

印度：處於有利位置

美印談判已持續數周，川普6月底曾表示可望即將與印度達成協議。

印度製造商與出口商認為有望避開美方對等關稅。印度出口組織聯合會總幹事薩海（Ajay Sahai）表示，收到的回饋「顯示談判朝正向發展」，但他也強調情勢仍不明朗。

印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）強調，農業與乳製品仍是「絕對底線」。

印度面臨關稅稅率為26%。

南韓：審慎樂觀

南韓因美國鋼鐵與汽車關稅已受到衝擊，雙方可能將造船合作作為談判籌碼。

南韓總統李在明3日表示：「雙方目前在具體目標上仍未釐清」，他補充，「我沒有信心在7月8日前完成所有談判」。

南韓面臨關稅稅率為24%。

台灣、泰國、印尼與孟加拉：緊張觀望中

報導指出，對台灣而言，華府是關鍵安全夥伴，雖然雙方談判過程出現波折，台灣副總統蕭美琴仍表示「正努力尋找前進的路徑」。

印尼表達願意擴大自美進口能源、農產品與其他商品。

孟加拉則提議採購波音飛機，並增加美國農產品進口。

台灣、泰國、印尼與孟加拉面臨關稅稅率分別為32%、37%、32%與37%。

瑞士：希望展延暫緩期

瑞士政府表示，美方已承認其具誠意，並預期在談判持續進行期間，其稅率將於7月9日維持10%。

不過，因川普截至6月底尚未做出明確決定，瑞士並未排除關稅仍可能上調的可能性。

瑞士面臨關稅稅率為31%。

另一方面，美方已陸續與英國、中國和越南簽署貿易協議；柬埔寨媒體6日報導，柬國政府已經跟美國就對等貿易協議框架的聯合聲明草案達成共識，預計近期公布。

另外根據法新社，儘管越南已經和美方達成初步協議，但是具體細節有限，比如使用其他國家零組件的商品是否同樣適用更高關稅。