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美媒：TikTok趕在美業務出售期限前推出新版App

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導
川普上個月將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延到9月17日。路透
川普上個月將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延到9月17日。路透

TikTok出售在美國業務的期限將至，美國科技媒體The Information今天引述匿名消息人士說法指出，這個短影音平台正在為美國用戶開發全新版本的應用程式（App）。

路透社報導，美國總統川普4日表示，他將於7日或8日開始與中國談論可能的TikTok協議。

他表示，美國「幾乎」已談妥有關TikTok出售的交易。

而The Information報導指出，TikTok已擬定計畫，9月5日在美國各大App商店推出新款App。

川普上個月將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延到9月17日。

The Information報導進一步指出，TikTok用戶最終必須下載新App才能繼續使用這項服務，但現有App將持續運作至明年3月，但時間表可能會有變動。

TikTok尚未立即回覆路透社置評請求。路透社無法立即證實The Information報導內容。

TikTok 川普 美國

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