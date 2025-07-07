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泰加碼讓利救出口：五年內砍對美順差70% 擴大買美LNG和波音飛機

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
泰國財長皮猜。路透
泰國財長皮猜。路透

為避免川普政府祭出高達36%的懲罰性關稅，泰國正在做最後努力，提出要擴大美國農產品與工業產品的市場准入，同時增加對美國能源與波音飛機的採購。

泰國財長皮猜周日晚間接受彭博新聞訪問時表示，曼谷提出的最新方案旨在提升雙邊貿易額，並在五年內將對美460億美元貿易順差削減70%，以便七到八年內實現貿易平衡，進度快於先前承諾的十年內消除順差。

皮猜預計，7月9日前提交修正版提案，如果美方接受，泰國將立即對多數美國商品取消進口關稅或非關稅障礙，部分產品漸進式鬆綁。

皮猜上周四與美國貿易代表格里爾以及財政部副部長福肯德舉行首次部長級關稅談判後，提出這份新的「互利方案」。他說，新增准入的美國產品多屬於泰國本地短缺品項，不會衝擊本國農工產業，美國可藉此擴大對泰貿易，泰國則能改善流程、破除官僚障礙。

泰國是眾多爭取與美達成協議、避免遭徵重稅的國家之一。若未能保住最大出口市場的低關稅待遇，恐將重創泰國對美出口，拖累全年經濟成長最多一個百分點。

鄰國越南上周已與美國達成協議，最終關稅訂為20%，轉口貨品將課40%。

皮猜透露泰國希望爭取10%的最佳稅率，10%到20%之間也可以接受，「最糟莫過於成為區域內待遇最差的國家」。

泰國也將大幅調整採購美國能源（特別是LNG）與波音飛機的計畫，以顯著改善貿易失衡。泰國石化業者如SCG Chemicals與PTT Global Chemical已承諾增加美國乙烷進口。PTT擬在未來20年每年自美國阿拉斯加天然氣項目採購200萬噸LNG，目前也正評估參與共同開發的可行性。泰國航空則有意未來數年採購多達80架波音飛機。

爭取較低關稅，被視為能給泰國築起避險防險的關鍵。這個出口導向型經濟體的成長已受到全東南亞最高家庭負債與疲弱內需的拖累。若能談成有利協議，也有助安撫因總理貝東塔遭法院暫時停職而引發的政局動盪疑慮。

泰國今年前五個月出口激增15%，主因是企業趁90天關稅暫緩期間提前下單。

波音 泰國 美國

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