本周開盤前 五件國際事不可不知

亞洲各國加緊腳步，想趕在7月9日最後期限前和美國敲定貿易協議，或爭取延長談判時間。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

貝森特暗示可能延長期限

美國財長貝森特接受CNN訪問時表示，多項大型協議已接近達成，但仍有不少協商進展有限。他補充，有些協議將可選擇延長三周談判期。

泰國表示，已提出包括擴大開放美國農產品和工業品市場在內的讓步條件。CNBC報導，印度可望在未來48小時內達成一項小型協議，並預期協商會在最後期限過後持續進行。南韓與美國官員則討論了可能延長談判期限的方案。

美商務部長也說關稅延至8月1日生效 美股期指轉而走揚

美國商務部長盧特尼克表示，川普針對各國祭出的關稅將於8月1日生效，這讓美國貿易夥伴在原先訂下的7月9日最後期限前暫時有了喘息空間。

川普周日搭乘空軍一號返回華府前向媒體說：「我認為大多數國家會在7月9日前完成協議，不管是簽署協議還是收到通知函。」他透露，針對關稅即將調升的通知函最快週一寄出，「部分國家則會在周二收到。」

談判期限延後至8月1日，讓市場鬆一口氣，美股期貨較7月4日轉而走揚。美國商務部長盧特尼克表示，這讓各方有更多時間協商關稅協議。

標普500指數期貨若在周一盤中維持在6,300點以上，將被視為亞洲股市的正面訊號。

美國公債期貨小幅上揚，美元兌日圓也略為走強。

OPEC+增產超出市場預期，油價下跌

OPEC+同意下個月增產幅度超出市場預期，導致國際油價下跌，市場擔憂供給過剩之際，美國加徵關稅也加劇了需求前景的不確定性。

布蘭特原油一度下跌1.4%，接近每桶67美元，上周五已跌0.7%；西德州原油則跌破66美元。由沙烏地阿拉伯主導的OPEC+周六決議，下月起每日增產54.8萬桶。OPEC+先前已宣布5月至7月每天增產41.1萬桶，增產速度是原計畫的三倍，市場原本預期8月將維持同樣幅度。這次增產展現OPEC+政策的明顯轉向，從多年壓抑供給，改為主動開閘搶市占。

鴻海營收旺 電動車捎合作喜訊

鴻海第二季營收年增15.8%，主要受惠於AI伺服器和iPhone需求強勁。另外，日媒報導，鴻海正和日產汽車協商合作生產電動車，日產汽車位在神奈川縣的追濱工廠可得免關廠的命運。

路透引述報導指出，日產的追濱工廠共雇有約3,900員工，若工廠的閒置生產線能用來生產鴻海集團品牌的電動車，將可保住這些就業和供應商網路。

決裂川普！馬斯克組美國黨 高喊「把自由還給人民」

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克5日宣布，將創設新政黨「美國黨」（America Party），將「把自由還給人民」，暗示將加入2026年國會期中選舉，顯示他和美國總統川普進一步決裂，關係從「金主」走向「對手」，勢將讓特斯拉投資人備感緊張。

馬克斯4日先在自家社群平台X辦民調，詢問追隨者是否支持他創設美國黨，5日公布結果，在1,250萬名參與者中，64%選擇支持，支持者是反對者的兩倍。

在馬斯克猛烈批評的「大而美」租稅支出法案5日被川普簽署成法律後，他6日發文表示，「各位想要一個新政黨，也應該擁有」，「今天，美國黨已成立」，並暗示可能投入2026年期中選舉，目標是讓支持「大而美」法案的議員落選。