三星在韓股權重 寫九年低點

儘管南韓主要指數Kospi重返3,000點水準，股王三星電子卻受到晶片部門不振的拖累，在Kospi市值權重降至九年多新低。

韓國前鋒報報導，韓國金融投資協會6日的數據顯示，三星電子普通股6月占Kospi大盤比重14.53%，打平2016年3月最低。若是三星電子普通股加上優先股，權重也僅16.17%，也是2016年2月以來新低。

市場觀察人士認為，三星對市場主導地位下降，主因是負責晶片業務的裝置解決方案（DS）部門表現不佳。該部門在晶圓代工及非記憶體業務的虧損，拖累獲利，而高頻寬記憶體（HBM）技術的競爭力，又尚未完全獲得證明。

受以上原因影響，儘管Kospi指數在機構及外資買氣鼓舞下，上月大漲13.86%，三星股價漲幅僅6.41%。