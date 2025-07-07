Lawson闢財源 停車場變露營區

觀光客湧入日本，推升旅館房價，連鎖便利商店Lawson看準商機，準備把店面附設的停車場變成汽車露營區，開放民眾平價入住，以創造新營收。

Lawson的停車場車宿費用，定為每晚2,500-3,000日圓（約新台幣500-600元），本月底前將先在千葉縣六家門市推出，之後逐步擴大到全國的鄉村與郊區分店，鎖定溫泉區附近住宅稀少的地帶。

用戶須先在線上付款，晚上6點後找店員辦理入住手續，隔天早上9點離開。每輛車可用兩個停車位，並可使用充電設施、廁所、垃圾桶。Lawson看好汽車露營的需求日益擴大，一來是年輕人想節省旅遊費用，二來是許多家庭帶寵物出遊，但部分飯店不接受寵物入住。

飯店業數據公司STR分析日本2,000家旅館房價，發現平均價格年增18%至22,880日圓，超越1997年歷來新高22,245日圓，改寫空前新高。主要原因是日圓重貶之下，訪日的外國旅客激增，5月年增21.5%至370萬人次，打破該月歷史紀錄。