德拚經濟 補貼重工業電費

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

德國政府正在安排以40億歐元資金，補貼能源密集的重工業，進一步降低各工業集團的電費成本，以重振經濟。同時，德、法、義三國也將共同致函歐盟執委會，要求歐盟推動工業投資。

英國金融時報（FT）報導，這項補貼措施是德國振興經濟計畫的一環，經濟部長賴琪（Katherina Reiche）主張將合法接受電價補貼的企業數從350家，擴大到2,200家，補貼額將達未來三年相關企業電費支出額的一半。

賴琪預期這項補貼計畫將符合歐盟於6月提出的國家補貼新架構規則，她也強力要求歐盟允許德國對重工業提供更多的國家補助，強調德國經濟恢復成長將使整個歐盟都能受益。

這項補貼計畫尚未經過德國財政部審核。若通過，須取得歐盟執委會的正式批准。歐盟執委會6月表示，將批准會員國對工業企業提供最高一半的電費成本，以協助企業去碳化。但德國新政府的擴大支出措施，可能使財政赤字比率超過歐盟的規定。德國政府7月將向歐盟提出未來四年的支出計畫。

德國關閉所有核電廠，加上逐漸減用廉價的俄羅斯天然氣，使能源成本居高不下。賴琪表示，這項計畫的目標是對化工、玻璃及塑膠等產業，提供「快速而可靠的」支持，且「透過價值鏈將對其他部門產生廣泛影響」。

德國 歐盟

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