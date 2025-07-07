日造船業大整併力抗陸韓 成立規模70億美元國家基金

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本正在推動數十年來最具雄心的造船業振興計畫，要透過企業整併、及成立預計規模70億美元的國家基金，對抗稱霸造船業的中國大陸和南韓。圖為位於山東威海的黃海造船公司正在營造船隻。(路透)
日本正在推動數十年來最具雄心的造船業振興計畫，要透過企業整併、及成立預計規模70億美元的國家基金，對抗稱霸造船業的中國大陸和南韓。圖為位於山東威海的黃海造船公司正在營造船隻。(路透)

日本正在推動數十年來最具雄心的造船業振興計畫，要透過企業整併、及成立預計規模70億美元的國家基金，對抗稱霸造船業的中國大陸和南韓。

英國金融時報（FT）報導，日本造船廠營收龍頭今治造船6月26日宣布，已擴大入股日本營收次高造船廠的日本海洋聯合公司（JMU），持股比率提高至60%，並將其納為子公司，創造出全球第四大的造船集團，以與中國船舶集團和南韓現代重工等東亞對手抗衡。

今治造船表示，把JMU納為子公司，將能在全球競爭加劇之際，幫助日本對抗中韓蠶食日本技術能力優勢的挑戰。今治造船2021年已和JMU合資成立日本造船（Nihon Shipyard），專注於設計商用船隻。

同時，日本執政黨自民黨底下的海運造船對策特別委員會，也已向首相石破茂提案，成立一檔規模1兆日圓（70億美元）的官民基金，以推動設施現代化，和打造出能讓政府租船給民間集團的「國家造船廠」，並警告「若放置不管，日本可能會和歐美一樣失去造船業，威脅日本的海運、經濟和安全」。

日本去年的全球交船量占比已下滑至12%，還不到2018年25%的一半。儘管全球汰換老舊船隻的訂單暴增，以修正總噸（CGT）計算，日本去年僅拿下6.7%訂單。日本智庫地經學研究所（IOG）主任研究員土居健市表示，受限於空間有限和人力難尋，日本的造船產能極為僵化，意味著當地造船廠「實質上已沒有空間快速擴張」，難以因應增加的需求。

中國大陸造船業的勢力之強，正讓日本等其他國家日益擔憂。Clarksons數據顯示，中國大陸去年囊括全球70%造船訂單，比率遠高於七年前的32%，且交船量是日本的四倍。

為了和擁有成本優勢和政府補貼福利的中韓對手相競爭，日本造船業被認為勢將出現整併潮。

美國官員也把強化日本造船能力，視為制衡北京的一股重要力量。知情人士表示，日本在和美國談判貿易協議時，已提案成立一個基金攜手復興造船業，川普政府官員也表達支持。美國即將對中國大陸製船舶收取靠港費，也有望嘉惠日本，因為船東可能重新評估持有陸製船隻的成本與風險。

日本 美國

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