美國工業集團進軍資料中心

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國的工業集團正在進軍資料中心市場，希望能搭上人工智慧（AI）熱潮，從數千億美元投資分一杯羹。

重型卡車設備供應商蓋茲工業公司（Gates Industrial）和全美最大家用發電機製造商Generac等上市公司，正在加緊努力建造和銷售備用發電機和冷卻幫浦等專業設備，以供亞馬遜、Google母公司Alphabet、Meta及微軟等超大規模雲端服務業者（hyperscaler）業者使用。

生產飛機引擎和倉庫機器人等產品的工業巨頭霍尼韋爾（Honeywell），也正試圖利用其冷卻系統，進軍快速成長的資料中心市場。執行長卡普爾日前說，正「專注於轉向」資料中心等高成長領域。

此前，卡特彼勒（ Caterpillar）、康明斯（Cummins）和江森控制器（Johnson Controls）等業者，也紛紛搶搭這波資料中心榮景，因為美國總統川普執政下的經濟不確定性和貿易壁壘，已對製造業和商用不動產市場客戶的支出，造成壓力。

摩根士丹利分析師史奈德表示：「在AI推動下，我們看到超音速成長。過去三年從資料中心客戶拿到的價格高於其他地區。」

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