美國零售業7月購物戰開打

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

美國零售龍頭亞馬遜將在7月8-11日舉行四天的會員日購物活動，日期比往年更久，也是歷來最早開始，對手不甘示弱推出類似特賣，讓零售業一年中最冷清的時期，搖身變主要購物季。

多家零售同業都在亞馬遜會員日前後推出折扣活動，消費電子業者百思買（Best Buy）的7月4日國慶日特賣，將持續七天。折扣零售商Dollar General的「七日特惠」活動，於6日開跑。

市場研究公司EMARKETER零售及電商資深分析師史坦博爾表示，「7月往往是夏天裡最炎熱的時節，人們在此時，不會消費那麼多」，但亞馬遜在2015年首次舉辦會員日活動，改變了此種情況，如今消費者已經習慣在7月尋找優惠，所有零售商都必須回應投入。

沃爾瑪及目標百貨（Target）過去幾年都在亞馬遜會員日前後，推出自家優惠活動，今年也再次參與。沃爾瑪特賣活動自8日開始，為期6天。

史坦博爾說，亞馬遜可能從競爭對手身上得到靈感，延長會員日時間。去年亞馬遜活動只有2天，沃爾瑪的折扣期間是亞馬遜兩倍，亞馬遜看到反應不俗，或許會覺得何不學習對手做法。消費者看緊荷包，擔憂關稅推升物價，這些購物活動今年可能深受歡迎。

沃爾瑪

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