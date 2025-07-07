迷因股熱潮捲土重來 「你只會活一次」投機交易再掀風潮

美股科技七雄已不再是投資寵兒，如今「迷因股」熱潮與「你只會活一次（YOLO）」的投機心態正捲土重來，撐起美股漲勢，也讓今年來逢低買進的散戶獲利豐厚。

Bespoke投資集團的分析顯示，在羅素3000指數的成分企業中，14檔股票自4月8日的波段低點以來已飆漲逾兩倍，其中十家公司完全沒獲利。羅素3000成分企業中，858家沒賺錢的企業股價從4月8日至6月底，平均累計上漲36%，表現勝過有盈利的成分企業。

散戶交易平台Interactive經紀公司客戶最近交易量最大的股票，包括完全沒有銷售、市值不到1億美元的自駕工業汽車製造商Cyngn。

此外，租車業者Avis、二手車電商平台Carvana、自駕車光達業者Aeva科技公司等個股股價飆高，都暗示投資人再度熱衷於投機行為，也讓一些分析師回想起2021年之後，零利率環境與政府刺激計畫催動股市漲勢的迷因股熱潮。

嘉信理財資深投資策略師戈登指出，若看到低品質、投機性的股票長期領漲，確實令人擔心，但這也反映散戶過去幾年的投資風格，習慣逢低買進，也不看報酬率，這在多數時候也一直是很有效的策略。

VandaTrack數據顯示，散戶今年來已投入創紀錄的1,550億美元到美股與指數型基金（ETF），規模超越2021年迷因股熱潮，這些大膽投資人已獲得豐厚回報，美國銀行假設性的逢低買進模型顯示，今年來逢跌即買的報酬為2020年初以來最豐厚，也是有紀錄以來次佳。