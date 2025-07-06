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韓股飆！「股王」三星獨憔悴 KOSPI權重跌至九年低

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
受晶片業務拖累，三星電子股票在韓股權重降至逾九年新低。路透
受晶片業務拖累，三星電子股票在韓股權重降至逾九年新低。路透

南韓主要指數Kospi重回3,000點水準，但股王三星電子受晶片部門拖累，在Kospi的市值權重下滑至逾九年新低。

韓國先驅報報導，據韓國金融投資協會6日數據顯示，三星電子普通股在上月占Kospi大盤比重14.53%，打平2016年3月最低。而三星普通股加上優先股，權重也僅16.17%，寫2016年2月以來新低。

市場觀察者認為，三星對市場主導地位下降，主因是負責晶片業務的裝置解決方案（DS）部門表現不佳。該部門在晶圓代工及非記憶體業務的虧損，拖累獲利，而高頻寬記憶體（HBM）技術的競爭力，又尚未完全獲得證明。

受以上原因影響，儘管Kospi指數在機構及外資買氣鼓舞下，上月大漲13.86%，三星股價漲幅卻僅6.41%。

三星預計於8日發布第2季獲利初估值，市場觀察者預期，該公司第2季獲利觸底，而隨著HBM營收增加，第3季表現將有所進步。該公司將就HBM3E晶片，加速與輝達之間的供應談判；也目標今年稍晚量產第6代HBM產品（HBM4）。

另外，三星擬於下半年持續縮減NAND生產，轉而專注於企業固態硬碟（SSD）等高價值產品。

三星 南韓 指數 韓股

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