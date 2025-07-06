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未來一周注意美股三大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是川普關稅，逼近7月9日對等關稅豁免期到期，關注川普政策動向以及與各國就關稅協議的談判進展。

其次是聯準會（Fed）動向，留意聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議記錄與各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等面向的看法。

三是企業財報，未來一周達美航空將公布財報。

富蘭克林投顧指出，美國參眾兩院趕在4日國慶日前通過「大而美法案」，雖可能加劇財政壓力，但亦有助推動經濟成長，加上美國就業數據強勁，美股全周走揚，S&P 500與那斯達克兩指數同創歷史新高。

富蘭克林投顧分析，就企業獲利來看，Factset統計，至6月27日為止，2025年 S&P 500企業獲利預計將成長9.1%。其中，科技（+18%）、通訊服務（+15.1%）、醫療保健（+14.3%）等類股成長動能均有望超越整體S&P 500指數。

富蘭克林投顧指出，美國企業財務表現仍具有韌性，但需留意，在近期美股持續走升之際，CNN恐懼與貪婪指數已達到「極度貪婪」區域，短線有過熱疑慮。因此，不建議投資人追高，可等待美股衝高回落後的修正行情時再重新布局，長線上依然看好美股表現。

富蘭克林投顧 美股 關稅

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