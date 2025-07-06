防流入中 美擬限制AI晶片輸馬、泰

彭博資訊四日引述知情人士報導，川普政府計畫限制輝達等公司向馬來西亞和泰國出口人工智慧（AI）晶片，作為打擊疑似向中國大陸走私半導體的一環。

美國商務部未對該報導置評，馬泰兩國政府發言人也沒回應。輝達也婉拒置評，其執行長黃仁勳曾表明「沒證據」顯示AI晶片被轉移，也沒點名特定國家。

美國商務部正起草一項規則，旨在防止中國透過這兩個東南亞國家的中間商取得這些零件，美國實際上已禁止向中國銷售輝達先進的AI處理器。

前述知情人士說，這項規則尚未定案，仍可能有所變化。他們還說，美國官員計畫將馬泰兩國的管制措施，與AI擴散規則的全球限制措施結合。AI擴散規則是美國前總統拜登一月卸任前提出的框架，引發美國盟友和輝達等科技公司反對。

川普政府將維持拜登政府二○二二年對中國實施的半導體限制措施，以及前年一項涵蓋其他四十多國的措施。前拜登政府官員藉由這項措施解決晶片走私問題，並提高關鍵市場的透明度。

這項規則將代表川普第二任矢言改革拜登政府防止AI擴散方法的第一步正式行動。美國商務部五月宣布，將以新的「大膽、包容策略」取代前朝規則。

但前述知情人士提到，這項草案遠非全面性的替代方案。尚不清楚除了馬泰兩國，川普政府是否可能對更多國家出口的AI晶片進行監管。