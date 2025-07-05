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刺激經濟 南韓7月21日普發消費券

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

南韓國會四日通過卅一點八兆韓元（約台幣六七五○億元）刺激經濟追加預算案後，總統李在明政府接著在五日召開內閣會議採納這筆預算，並宣布本月將對公民發放消費券

趕在「川普關稅」九日期限來到前，國會支持李在明政府的方案，寄望南韓低迷經濟能恢復活力。南韓央行預測，今年經濟成長率將由去年的百分之二放緩到百分之○點八。

上月初就職的李在明政府準備將這筆追加預算大部分用於發放消費券，以及資助南韓的ＡＩ基礎建設。發放消費券主要是為刺激民間消費、幫助家戶或小企業改善財務。

第一波消費券是全民普發，預定七月廿一日發放，每人十五萬韓元（約台幣三一八○元）；第二波計畫九月發放，採排富措施，收入最高的百分之十不發，其餘每人發十萬韓元（約台幣兩千一百元）。

南韓 李在明 消費券

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