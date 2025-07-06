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大而美法案通過 川普政府恐狂發短債 債市參與者嚴陣以待

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國大而美法案通過，恐促使政府大量發行國庫券（短債），因應政府財政赤字支出的融資需求，債市參與者嚴陣以待。

美國眾議院3日通過川普的「大而美」法案，次日由總統川普簽署生效。市場預期，美財政部將大量發行短期國庫券，而這將考驗投資人需求。國庫券是美國政府發行的1年期以下低風險公債，殖利率近來已升至4%以上。

儘管政府發行部分國庫券的成本，可能接近10年期公債標售殖利率的4.35%，但此策略不無風險。倚賴短期資金，恐使借款人日後面臨成本或波動性更高的融資成本。一名加拿大債券投資組合經理表示，「只要是用非常短期的債券為赤字融資，就有突發性衝擊導致成本上升的風險」。

舉例來說，若通膨意外升溫、Fed被迫升息，就會推升國庫券殖利率與短期融資成本；若經濟陷入衰退、導致儲蓄減少，也可能抑制對短債的需求。

川普 關稅

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