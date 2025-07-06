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美關稅大限倒數 投資人觀望 美股期指上周五回落

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股。 路透
美股。 路透

美股期指上周五（4日）回落，隨美國貿易夥伴趕在7月9日最後期限前積極和美方協商，力拚和川普政府敲定協議，關稅無疑仍是投資人最關切的焦點。如果本周三期限過後，貿易緊張情勢沒有升溫，對市場來說將是一大利多。

美國金融市場上周五適逢美國國慶日休市一日。標普500指數和那斯達克綜合指數上周四創新高後，美股期指下跌0.6%。美國總統川普在上周四美股收盤後警告，他最快當天就可能單方面課徵高達70%的關稅。他4日在空軍一號又表示，他已簽署12個國家的關稅通知函，預定周一（7日）寄出。

距離最後期限不到一周，歐盟汽車業者和各國政府加緊推動協議，藉由擴大對美投資，換取關稅減免。另有知情人士透露，美國和瑞士的貿易協議將對藥品關稅提供保障。

川普上周三宣布已和越南達成協議，將對多項越南出口產品課徵20%關稅。美方也透露即將和印度達協議，但和日本的談判進展不順。

投資人普遍認為，即使關稅最後期限過去，也無法就此終結貿易緊張關係。

駿利亨德森投資經理人麥馬納斯（Julian McManus）說：「我不認為這真的是最後期限。這次90天的暫緩，說穿了也是因市場跌得太兇，決策者需要爭取時間來協商，或找到一個下台階。」

標普500指數上周創下新高，不過，據德意志銀行估算，市場資金布局股票的比重仍遠低於2月水準，投資人整體對股市偏於保守。

摩根士丹利財富管理投資長莎蕾特（Lisa Shalett）說：「這波反彈明顯偏於投機，成分也比較雜。」她說：「最近一周，推升行情的主力更多是散戶，法人布局大致還是維持中性。」

德銀策略師薩特（Parag Thatte）指出，目前投資人對加碼股票依舊謹慎，情況類似2020年3月疫情暴跌後，股市配置比重回升速度慢於指數的情形。他說：「這意思就是後續還有進一步加碼的空間，對股市來說是正面因素。」

歷經上半年劇烈震盪後，標普500指數也進入歷來的強勢期。根據路透統計過去20年數據，7月通常是標普500表現最好的月份，平均報酬率達2.5%。

川普 關稅

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