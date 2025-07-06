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南韓刺激經濟將發消費券 第一波每人3,000元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓國會4日通過31.8兆韓元（約新台幣6,750億元）的刺激經濟追加預算案之後，總統李在明領導的政府接著在5日召開內閣會議採納這筆預算，並且宣布本月將開始對公民發放消費券。路透
南韓國會4日通過31.8兆韓元（約新台幣6,750億元）的刺激經濟追加預算案之後，總統李在明領導的政府接著在5日召開內閣會議採納這筆預算，並且宣布本月將開始對公民發放消費券。路透

南韓國會4日通過31.8兆韓元（約新台幣6,750億元）的刺激經濟追加預算案之後，總統李在明領導的政府接著在5日召開內閣會議採納這筆預算，並且宣布本月將開始對公民發放消費券

趕在「川普關稅」本周三（9日）期限來到之前，國會支持李在明新政府的方案，寄望南韓低迷經濟能夠重新恢復活力。南韓經濟現在廣泛失去動力，消費力道疲弱，又面臨美國提高關稅的嚴重貿易風險。根據南韓央行預測，今年國內生產毛額（GDP）成長率將由去年的2%放緩到只剩0.8%。

上月初就職的李在明政府，準備將這筆追加預算大部分用於發放消費券，以及資助南韓的人工智慧（AI）基礎建設。發放消費券主要是為刺激民間消費、幫助家戶或小企業改善財務，以提振經濟。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

第一波消費券是全民普發，預定7月21日開始發放，每人15萬韓元（約台幣3,180元）；針對社會弱勢群體，金額有增加。第二波計劃在9月發放，這波排富，收入最高的10%不發，其餘90%人口，每人發10萬韓元（約台幣2,100元）。

南韓財政部說，政府對這筆追加預算一開始規劃了30.5兆韓元，國會編列更多經費來支應消費券發放，所以最後核可的金額更高。由於企業營業表現不佳、消費支出壓抑，政府稅收預期將會短少，追加預算中有10.3兆韓元要保留起來，彌補今年原有預算可能會出現的國庫收入短缺。

出口導向的南韓經濟，面臨的另一個大難題是川普關稅。截至目前，與美國的貿易談判仍沒有明顯進展。期限前的最後周末，南韓貿易部長呂翰九還在華府盡最後一刻的努力，希望爭取到延長期限。

李在明3日在記者會上承認，與美國的協商相當困難，他說：「彼此都還不清楚對方想要什麼。」

南韓做為汽車、半導體、電池主要輸出國，出口占經濟比重超過40%，川普關稅及其對全球貿易衝擊，讓南韓特別容易受傷。

南韓 消費券

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