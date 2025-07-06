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OPEC+下月增產高於預期 國際油價下挫 有利美國通膨降溫

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）5日同意8月提高石油產量每日54.8萬桶，增幅大於預期，盼藉由進一步加速增產收復市占率。路透
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）5日同意8月提高石油產量每日54.8萬桶，增幅大於預期，盼藉由進一步加速增產收復市占率。路透

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）5日同意8月提高石油產量每日54.8萬桶，增幅大於預期，盼藉由進一步加速增產收復市占率。

OPEC+先前批准5月、6月和7月都增產每日41.1萬桶石油，增幅已是原本規劃的三倍，交易員原本預期8月增幅會維持不變。OPEC+ 8月增產的石油將來自八個成員國，分別是沙烏地阿拉伯、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、科威特、阿曼、伊拉克、哈薩克與阿爾及利亞。

OPEC+表示，提高石油產量是因為全球經濟展望穩定，及市場基本面穩健。部分會議代表則透露，北半球夏季石油需求上升，是OPEC+加速擴大供給石油原因之一。一些代表也就OPEC+策略轉向提供其他解釋，例如懲罰產量過高成員國，以及從美國頁岩油鑽探商等競爭對手手中奪回銷量。

根據會議代表說法，OPEC+將在8月3日舉行的下一場會議上，考慮9月再次增產每日約54.8萬桶石油，這將使OPEC+ 2023年宣布減少供給的每日220萬桶石油全數恢復。在那之後，目前還不清楚OPEC+注意力是否會轉向每日166萬桶的閒置產能。

Onyx資本集團研究集團主管奇利古里安（Harry Tchilinguirian）說：「OPEC+策略已從捍衛價格轉向爭奪市占率，維持名義上的自願減產措施毫無意義。」

先前市場預期OPEC+將再度大幅增產石油，國際油價4日連續第二個交易日下挫，布蘭特原油期貨價格收跌0.7%至每桶68.3美元，西德州中級原油期貨也跌0.7%。如果從2025年初算起，布蘭特原油期貨價格已跌8.5%，反映OPEC+和全球原油產量增加，以及美國總統川普貿易戰對經濟構成威脅的影響。

中國大陸石油消費減少，加上美洲石油產量全面上升，導致全球石油庫存最近數月持續以每日約100萬桶速度增加。國際能源署（IEA）預期，油市今年稍晚將陷入嚴重供給過剩。摩根大通及高盛等華爾街業者預估，油價第4季將跌向每桶60美元甚至更低。

OPEC+擴大生產石油，對川普而言或許是好消息。川普不斷要求油價下跌以提振美國經濟，他也需要遏止通膨，並敦促美國聯準會（Fed）降息。

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