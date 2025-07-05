OPEC+主要產油國決議 8月每日增產近55萬桶原油

沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及「石油輸出國家組織與盟國」（OPEC+）的另外6個主要成員國今天宣布，將於8月起每天增產54萬8000桶原油。

法新社報導，市場分析師原本預期OPEC+將決議8月每天增產41萬1000桶，跟5月、6月和7月的增產目標相同。

OPEC+發布聲明表示，穩定的全球經濟前景和目前健全的市場基本面，一如低石油庫存所反映，而有進一步增產的決議。

能源市場研究公司睿諮得能源（Rystad Energy）分析師李昂（Jorge Leon）指出：「OPEC+持續跌破市場眼鏡，最新增產目標甚至超乎預期，對所有存疑的人傳達明確訊息：該集團堅定轉向（攻下）市占率戰略。」