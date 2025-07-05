美國生日我不快樂！奧特曼嘆無家可歸 馬斯克兩黨都不愛

7月4日美國國慶日這一天，至少有兩位美國知名企業家沒心情欣賞煙火。曾經共同創辦公司的他們，現在反目成仇，但分別公開在社群平台上表達對政治的失望與不滿。

第一位是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。他在社群平台X上發文，重提籌組新政黨的想法。馬斯克寫道：「獨立紀念日，是個完美時機，問你自己，要不要從兩黨體系（有些人會說其實是一個黨）中獨立出來。」

馬斯克因為「大而美」法案通過，與昔日戰友、美國總統川普決裂，表示要開始籌組稱為「美國黨」的新政黨。

第二位是OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。馬斯克和奧特曼是OpenAI共同創辦人，馬斯克後因理念不合，離開OpenAI。曾是民主黨大金主的奧特曼4日在X發文，說自己現在「政治上無家可歸」，因為民主黨已不再與「鼓勵創新與創業精神」並肩而行。

奧特曼的貼文先抒發對美國的愛，強調極為驕傲能成為美國人；特別是在國慶日，深信美國是地表最偉大的國家。

他說，自己信奉「科技資本主義」（techno-capitalism），其中財富源自創新、創業精神和教育。現年40歲的奧特曼寫道：「民主黨在我20歲時，似乎還蠻符合這個理念。我30歲時，搞不清狀況。現在這個時間點上，完全轉到其他方向。」

奧特曼對民主黨看法的改變，應該是發現民主黨內反億萬富豪的情緒愈來愈高漲。他說：「與其談論要如何消滅億萬富豪，我更想聽聽候選人要怎麼讓每個人都能擁有億萬富翁擁有的東西。」

這段話明顯針對紐約市民主黨市長候選人曼達尼（Zohran Mamdani）而來，本周曼達尼在NBC新聞節目訪談中表示，他認為億萬富翁不應該存在，強調需要平等。

看來，短時間內，民主黨的募款會上不會看到奧特曼。至於馬斯克，早在最近丟棄共和黨之前，已與民主黨告別。奧特曼要不要來加入「美國黨」？很難，因為馬斯克正在告OpenAI，兩人吵架中。