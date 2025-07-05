快訊

丹娜絲進逼最快今晚20:30發布陸警 颱風中心恐最靠近這縣市

丹娜絲颱風還沒登陸…嘉義縣豪雨釀災 橋驚見坍方破洞

買碳權抵排放設10%上限 日本盼企業落實減排

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本政府將在2026年度正式實施碳排放量交易（碳交易）制度，並在本週決定擬限制購買碳權的上限為排放量的10%，希望促進企業減少排放。日本政府未來將評估下調這個上限。

碳信用額（carbon credit，即俗稱的碳權）是指允許排放一定量溫室氣體的許可額度。企業或組織可透過購買碳信用額抵銷運營產生的溫室氣體排放，達標淨零排放。

「讀賣新聞」報導，日本經產省在本月2日首度召開的相關專家會議公布上述計畫。

由於購買碳權就可被視為抵換碳排，可能降低企業積極落實真正的減排意願，美國與韓國等國有鑑於此，設有約5%到10%的購買上限。

關於碳交易，日本政府每年度將分配碳排上限額度給約300到400間公司。企業的排放量若超出配額，可向其他公司購買多餘額度，此外也可選擇支付罰款。

碳權抵換積分是透過採用節能設備、造林等方式產出並取得認證後在碳市場販售，包含由日本國家認證的碳信用（J-Credit）以及「聯合抵換額度機制」（又稱聯合碳信用機制，Joint Crediting Mechanism,JCM）等。

JCM制度為企業等機構透過提供開發中國家減碳技術與資金等資源，把部分減排量納入己方減排實績。

日本國會今年5月通過「GX（綠色轉型）推動法」（GX進法）修正案，決定正式導入碳交易，並規定日本國內碳排達每年10萬公噸以上的企業，2026年度起有義務參與。而這些企業大多是鋼鐵、石油、汽車、化學等排放量大的大型公司。

經產省預計約在本年度尾聲，彙整訂定配額的標準、配額交易價格的上限與下限等細節。

日本 碳排放 額度

延伸閱讀

「一則預言7月旅遊全崩？」日本地震謠言網友嘲諷…旅行社慘喊35年最差

地震不斷+末日預言 日本人心惶惶

日參議院選舉 僑民在台投票：盼讓日本變更好

日本熊出沒案例創新高 專家推測跟橡實歉收有關

相關新聞

美股迎接9日關稅大限 投資人盼雨過天青！專家分析90天暫緩期原因

美股期指周五回落，隨美國貿易夥伴趕在7月9日最後期限前積極和美方協商，力拚和川普政府敲定協議，關稅無疑仍將是投資人最關切...

美媒：台積電美國廠再陷歧視爭議 集體訴訟本周又被提出

美國媒體報導，正在美國亞利桑那州建廠的台積電，於美國遭指控職場歧視的集體訴訟，本周又被提出，指控內容厚160頁。

知情人士：川普擬10月訪陸 邀這些重量級企業家同行

美中緊張日漸緩和，彭博引述知情人士報導，川普10月下旬有機會訪華，美政府正聯繫商界高層，評估他們是否有意在今年隨行訪問中...

不顧華爾街示警 非戰爭或疫情等緊急狀況卻推升美債

當共和黨人今年研擬延長並擴大減稅政策時，美國預算赤字已接近2兆元。3日「又大又美」法案通過眾院，不顧華爾街警告，赤字占經...

李在明政府拚經濟 通過追加預算台幣近7000億

韓聯社4日報導， 南韓國會4日舉行全體會議，通過了李在明政府的首個追加預算案，規模達31.7914兆韓元（約合新台幣67...

1分鐘看世界／川普與普丁通話後 俄國大規模空襲烏克蘭

美國總統川普3日與俄羅斯總統普丁通話近一小時，川普事後透露對普丁感到失望，因為普丁似乎無意停止攻擊烏克蘭，根據普丁幕僚提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。