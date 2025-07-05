快訊

美媒：台積電美國廠再陷歧視爭議 集體訴訟本周又被提出

「全家被榨光」豐原命案突破 友人曝對話內容：王家死前被密集追債恐嚇

兒子砍人持毒遭逮！紀寶如首露面 含淚鞠躬再次道歉：是我教得不好

聽新聞
0:00 / 0:00

美股迎接9日關稅大限 投資人盼雨過天青！專家分析90天暫緩期原因

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
他4日在空軍一號表示，他已簽署12個國家的關稅通知函，預定下周一（7日）寄出。圖／路透
他4日在空軍一號表示，他已簽署12個國家的關稅通知函，預定下周一（7日）寄出。圖／路透

美股期指周五回落，隨美國貿易夥伴趕在7月9日最後期限前積極和美方協商，力拚和川普政府敲定協議，關稅無疑仍將是投資人最關切的焦點。如果下周三期限過後，貿易緊張情勢沒有升溫，對市場來說將是一大利多。

美國金融市場周五適逢美國國慶日休市一日。標普500指數和那斯達克綜合指數周四創新高後，美股期指下跌0.6%。美國總統川普在周四收盤後警告，他最快當天就可能單方面課徵高達70%的關稅。他4日在空軍一號又表示，他已簽署12個國家的關稅通知函，預定下周一（7日）寄出。

距離最後期限不到一周，歐盟汽車業者和各國政府無力加緊推動協議，藉由擴大對美投資，換取關稅減免。另有知情人士透露，美國和瑞士的貿易協議將對藥品關稅提供保障。

川普周三宣布已和越南達成協議，將對多項越南出口產品課徵低於先前預期20%的關稅。美方也透露即將和印度達成協議，但和美國第六大貿易夥伴、亞洲最親密盟友日本的談判卻進展不順。

投資人普遍認為，即使關稅最後期限過去，也無法就此終結貿易緊張關係。

駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）經理人麥馬納斯（Julian McManus）說：「我不認為這真的是硬性最後期限。這次90天的暫緩，說穿了也是因為市場跌得太兇，決策者需要爭取一些時間來協商，或找到一個下台階。」

標普500指數本周創下新高，不過，據德意志銀行估算，市場資金布局股票的比重仍遠低於2月水準，投資人整體對股市偏於保守。

摩根士丹利財富管理投資長莎蕾特（Lisa Shalett）說：「這波反彈明顯偏於投機，成分也比較雜。」她說：「最近一周，推升行情的主力更多是散戶，法人布局大致還是維持中性。」

德銀策略師薩特（Parag Thatte）指出，目前投資人對加碼股票依舊謹慎，情況類似2020年3月疫情暴跌後，股市配置比重回升速度慢於指數的情形。他說：「這意思就是後續還有進一步加碼的空間，對股市來說是正面因素。」

歷經上半年劇烈震盪後，標普500指數也進入歷來的強勢期。根據路透統計過去20年數據，7月通常是標普500表現最好的月份，平均報酬率達2.5%。

不過，曾準確料中美股賣壓的美銀（Bank of America）策略師哈奈特（Michael Hartnett）提醒，標普500指數這次漲勢接近出現賣出訊號。他建議，當標普500指數突破6,300點，也就是比周四收盤再漲0.3%之時，投資人可考慮開始減碼。同時他也重申，隨著眾議院通過3.4兆美元減稅的財政法案，市場泡沫風險在夏季進一步升高。

哈奈特在報告中寫道：「過熱的市場可以維持過熱，因為人性貪婪比恐懼更難克服。」

未來幾周，投資人也會密切關注美國經濟數據，特別是通膨數字，以及第2季企業財報，藉此判斷美國經濟景氣和聯準會（Fed）後續利率走向。

川普 指數 標普 美國 美股 關稅

延伸閱讀

知情人士：川普擬10月訪陸 邀這些重量級企業家同行

美國家公園對外國客漲價 川普簽行政令貫徹「美國優先」

農場旅館無證客有望不被驅逐 川普：準備推動立法

與川普通話 澤倫斯基要求更多「愛國者」 德國願意埋單

相關新聞

美媒：台積電美國廠再陷歧視爭議 集體訴訟本周又被提出

美國媒體報導，正在美國亞利桑那州建廠的台積電，於美國遭指控職場歧視的集體訴訟，本周又被提出，指控內容厚160頁。

美股迎接9日關稅大限 投資人盼雨過天青！專家分析90天暫緩期原因

美股期指周五回落，隨美國貿易夥伴趕在7月9日最後期限前積極和美方協商，力拚和川普政府敲定協議，關稅無疑仍將是投資人最關切...

知情人士：川普擬10月訪陸 邀這些重量級企業家同行

美中緊張日漸緩和，彭博引述知情人士報導，川普10月下旬有機會訪華，美政府正聯繫商界高層，評估他們是否有意在今年隨行訪問中...

不顧華爾街示警 非戰爭或疫情等緊急狀況卻推升美債

當共和黨人今年研擬延長並擴大減稅政策時，美國預算赤字已接近2兆元。3日「又大又美」法案通過眾院，不顧華爾街警告，赤字占經...

李在明政府拚經濟 通過追加預算台幣近7000億

韓聯社4日報導， 南韓國會4日舉行全體會議，通過了李在明政府的首個追加預算案，規模達31.7914兆韓元（約合新台幣67...

1分鐘看世界／川普與普丁通話後 俄國大規模空襲烏克蘭

美國總統川普3日與俄羅斯總統普丁通話近一小時，川普事後透露對普丁感到失望，因為普丁似乎無意停止攻擊烏克蘭，根據普丁幕僚提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。