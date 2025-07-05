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美媒：台積電美國廠再陷職場歧視爭議！本周又有員工提集體訴訟

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美媒：台積電美國廠再陷歧視爭議 集體訴訟本周又被提出

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
台積電在美國遭指控職場歧視的集體訴訟，本周又被提出。路透
台積電在美國遭指控職場歧視的集體訴訟，本周又被提出。路透

美國媒體報導，正在美國亞利桑那州建廠的台積電，於美國遭指控職場歧視的集體訴訟，本周又被提出，指控內容厚160頁。

12News在4日報導，最新訴訟指控台積電種族歧視、報復以及工作條件不安全。根據法院文件，最初的集體訴訟是由13名原告去年11月在加州提出，今年6月又增加15名原告，但最新訴訟的法院文件還無法在美國政府資訊網站尋得。

報導指出，17名原告本周再對台積電提起集體訴訟，一名為台積電人資部門工作的加州女性聲稱，台積電偏好台灣與華裔員工，並且歧視非東亞勞工。

報導說，多名原告都表示遭遇敵意的工作環境，訴狀聲稱台積電趕走美國勞工，換成外國勞工，特別是來自台灣與中國大陸的勞工，該訴訟指控台積電約半數勞工都持外國工作簽證。

一些員工表示，例常會遭輕視與被大吼。一名非裔員工表示，他發現自己的辦公桌上方掛一隻塑膠雞，其他人則聲稱，同事們發表了種族言論，包括指稱黑人懶惰或身上有異味、美國人都不努力工作，或者笨到沒辦法興建這座工廠。

一名原告表示，台積電的政策不鼓勵員工撥打911，而是要求員工撥打內部緊急電話。另一名原告宣稱，管理人員曾想從線上零售商TEMU購買背負式安全帶，但在遭強烈抗議後放棄了這個想法。其他人指控，由於缺乏培訓或缺乏個人防護裝備，自己接觸危險的化學物質。

報導指出，其他訴訟內容包括指控有毒品和性交易，其他部分內容已被刪除，法官表示，這些刪除的內容與性攻擊的指控有關。

12News指出，台積電回應表示，該公司的政策為不在法院文件以外評論訴訟，「我們為超過3,000名員工的全球團隊齊心讓我們的亞利桑那州新設施取得成功，感到自豪。我們期盼將該設施壯大為美國優異半導體製造的主要中心。台積電致力於為我們的員工、承包商以及在世界各地工廠工作的所有人，提供安全、友善而包容的環境」。

台積電 美國

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