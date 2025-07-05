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李在明政府拚經濟 通過追加預算台幣近7000億

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統李在明將拚經濟列為要務。路透
南韓總統李在明將拚經濟列為要務。路透

韓聯社4日報導， 南韓國會4日舉行全體會議，通過了李在明政府的首個追加預算案，規模達31.7914兆韓元（約合新台幣6743.5億元），全力振興經濟。

這距離新政府成立僅過30天，距離政府向國會提交追加預算案僅過11天。最大在野黨國民力量因反對提供消費券以及恢復總統室特別活動費預算缺席預算案表決，並要求執政黨就此道歉。參加表決的182名議員中，168人投贊成票，3人反對，11人棄權，追加預算案獲得通過。

這是政府今年來第二次編列追加預算，政府最初編列的規模為30.5兆韓元，之後在國會審查過程中，增額約1.3兆韓元。其中用於消費券的預算為12.1709兆韓元，總統秘書室、法務部、監察院、警察廳的特別活動費為105億韓元。在上屆政府，作為最大在野黨的共同民主黨曾主導全額削減預算中的特別活動費，而此次則恢復部分金額，因此遭到國民力量反對。

消費券 監察院 追加預算

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