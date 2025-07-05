美財長：美元地位不會被取代 暗示白宮9月尋找Fed主席人選

美國財政部長貝森特3日表示，最近美元貶值不致危及其全球主要準備貨幣地位，人民幣和歐元要取代美元的難度很高，但DXY美元指數4日貶0.1%至97.03，近期持續走軟。他也暗示，川普政府9月起將聚焦尋找聯準會（Fed）主席鮑爾接任人選，白宮官員已「有很多不錯的候選人」。

貝森特接受彭博電視採訪說，「美元匯率波動與強勢美元政策無關」，「強勢美元政策是指，我們長期作為是否確保美元一直是世界準備貨幣」，他認為川普政府確實正在採取這類措施。

美元指數走勢

最近中國大陸和歐洲都認為，今年美元面臨質疑，提供讓全球金融體系擺脫對美元依賴的機會，但貝森特反過來挑戰這些情境，認為人民幣會成為全球貨幣「完全是謬誤」，「他們的貨幣不能自由兌換，怎麼成為準備貨幣？況且他們還有14億人想把錢移出中國」。

在避險基金從事外匯交易數十年的貝森特指出，「準備貨幣的必要條件是自由交易」，但北京持續實施資本管制。

至於歐洲，他說，「我看到我的友人，歐洲央行總裁拉加德前幾天表示，也許現在是歐元的時刻」，「但我能說，如果歐元匯率達到1.20（美元），歐洲人將會抱怨（匯率）太強了」。

他表示，「在美國，我們認清準備貨幣伴隨的責任」，暗指美國當局會容忍強勢美元，「二戰以來，一直有人預測美元的準備貨幣地位將終止，我認為，懷疑論者將再度錯誤」。

美元指數上半年累計重貶近11%，創1973年以來最差同期表現，主因是市場對川普政策的擔憂。貝森特辯護表示，共和黨租稅法案「正為經濟成長奠基」，「我們正抑制通膨，正讓美國成為全球資本最佳去處，我認為這種情況會持續」。

此外，他接受CNBC訪問時說，川普政府將在秋季推動提名下一任Fed主席事宜，「我們一直很忙。總統一直在從事推進和平協議、貿易協議、租稅協議，這些事務我們都已接近完成。所以在（9月1日）勞動節之後，我們將有更多精力」。

貝森特說，若Fed近期不降息，9月可能會有更大降息幅度，「若他們現在想犯錯，不降息，也沒關係」，「我們迄今看到的是，關稅並未造成傷害」，根據Fed過去的模型，Fed早該調降「已非常高的實質利率」，若繼續按兵不動，Fed稍後可能須實施更大幅度降息。