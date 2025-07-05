1分鐘看世界／川普與普丁通話後 俄國大規模空襲烏克蘭

美國總統川普3日與俄羅斯總統普丁通話近一小時，川普事後透露對普丁感到失望，因為普丁似乎無意停止攻擊烏克蘭，根據普丁幕僚提供的摘要，川普和普丁未討論美國最近暫停提供烏克蘭部分武器的議題。

通話結束不久後，俄羅斯向烏克蘭發動俄烏戰爭爆發以來規模最大的無人機和飛彈攻擊，時間持續一小時，烏國空軍統計俄軍一共出動539架無人機並發射11枚飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，這波攻擊導致23人受傷。川普4日上午與澤倫斯基對談，細節尚未公布。

美國／快遞巨頭UPS提振獲利 提供物流司機優離方案

快遞巨頭優比速（UPS）3日表示，為精簡營運提振獲利，將提供工會物流司機優離方案，包括退休金和醫療保健福利，為公司史上頭一遭。該公司4月宣布今年計劃裁員2萬人。

巴西／「金磚多邊保證」新基金成立 有助降低融資成本

金磚國家將宣布成立「金磚多邊保證」（BMG）新基金，以降低融資成本及促進投資，並因應美國新經濟政策下出現的全球投資轉向。基金將由新開發銀行以現有資源支應。

英國／推動陸域風電計畫 可望創造4.5萬個工作

倫敦當局4日宣布，將推動英國首個陸域風電計畫，包含40項行動方案，預計將創造4.5萬個工作機會。英國目前陸域風電發電容量16GW，目標是能在2030年前達27-29GW。

丹麥／強化國防能力 滿18歲女性將抽籤服兵役

為強化國防能力，丹麥本周生效的新法規定，明年起役期從四個月延長至11個月，而本月起年滿18歲的女性和男性一樣納入義務役抽籤範圍，是全球少數徵召女性服兵役國家。

法國／法荷航集團擴展市場 將提高北歐航空持股比率

法荷航集團4日宣布，計劃加碼投資北歐航空（SAS），目標是將SAS持股比率提高至60.5%，藉以擴展歐洲市場。法荷航現有近20%股權是兩年前以1.45億美元買進。

俄羅斯／接受阿富汗新大使國書 成首個承認塔利班政府國家

俄羅斯3日接下阿富汗駐莫斯科新任大使哈桑（Gul Hassan Hassan，左）的國書，成為首個承認塔利班政府的國家。俄國認為與塔利班合作潛力巨大，將聚焦能源與農業等領域。

新加坡／重罰九家涉及洗錢金融機構 展現維護聲譽決心

新加坡金管局4日對九家涉及洗錢金融機構處以總額2,750萬星元（2,150萬美元）罰款，以瑞信新加坡分行的580萬星元最重，瑞銀及花旗分行也受罰。反映該國捍衛聲譽決心。

印度／指美交易商涉嫌不法獲利 暫時禁止進出證券市場

印度證券當局4日以涉嫌操縱股市、不法獲利為由，暫時禁止美國量化交易公司「簡街資本」（Jane Street）進出當地證券市場，並查扣其不法所得484億盧比（5.7億美元）。