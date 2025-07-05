三星晶圓代工員工沒獎金

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

由於半導體事業表現低迷，南韓三星電子裝置解決方案部門今年上半年績效獎金縮水，晶圓代工事業部員工獎金甚至「掛蛋」。

南韓媒體BusinessKorea引述業內人士說法報導，三星已在內部網路公布，裝置解決方案部門今年上半年目標達成獎金為本薪的零至0.25%。從事業部來看，記憶體事業部發放率25%，系統LSI和半導體研究中心為12.5%，晶圓代工為零。

三星每半年發放目標達成獎金，這筆獎金上看每月本薪的100%，最新一筆目標達成獎金7月8日將發放。三星裝置解決方案部門高階主管已決定退還獎金，藉此展現改善經營績效決心。

三星裝置解決方案部門從2015至2022年上半年，每次都領到相當於每月本薪100%的最高目標達成獎金，但隨著表現惡化，2022年下半年績效獎金開始減少。三星裝置解決方案部門2023年下半年領到史上最低的目標達成獎金，記憶體事業部發放率為12.5%，晶圓代工與系統LSI為零。

不過，隨著市況改善，發放率去年上半年回升到37.5%至75%，下半年達到200%，高於上限標準。NAND快閃記憶體獲利能力惡化，以及晶圓代工和系統LSI事業蒙受數兆韓元虧損，是今年上半年獎金水準大幅下降的原因。

另據日媒引述知情人士報導，三星電子位在德州泰勒市的先進晶片工廠，原訂2024年就要上線，但現已推遲到2026年，原因就出在沒有客戶。

半導體 績效

延伸閱讀

天堂與地獄！台積人爽領百萬分紅 三星晶圓代工獎金卻掛蛋

營收創高難敵賣壓！南亞科跌破50元 記憶體族群剩這檔撐場

MLB／克蕭3000K紀錄夜逃敗 弗里曼再見安、道奇3連勝

MLB／克蕭第100球3000K達陣！史上第20人、左投第4人

相關新聞

1分鐘看世界／川普與普丁通話後 俄國大規模空襲烏克蘭

美國總統川普3日與俄羅斯總統普丁通話近一小時，川普事後透露對普丁感到失望，因為普丁似乎無意停止攻擊烏克蘭，根據普丁幕僚提...

日立示警各國 控管AI用電

全球最大變壓器製造商日立能源（Hitachi Energy）警告，為維持供電穩定，科技大廠在訓練人工智慧（AI）之際暴增...

日本5月家庭支出增幅 近三年新高

日本5月家庭支出增幅為近三年來最大，提高了日本銀行（央行）升息的機率，而且美國6月就業數據強勁也沖淡聯準會（Fed）7月...

三星晶圓代工員工沒獎金

由於半導體事業表現低迷，南韓三星電子裝置解決方案部門今年上半年績效獎金縮水，晶圓代工事業部員工獎金甚至「掛蛋」。

美財長：美元地位不會被取代 暗示白宮9月尋找Fed主席人選

美國財政部長貝森特3日表示，最近美元貶值不致危及其全球主要準備貨幣地位，人民幣和歐元要取代美元的難度很高，但DXY美元指...

美國擬管制AI晶片銷往馬、泰兩國 以防走私流向中國大陸

美國川普政府計劃管制輝達等公司的人工智慧（AI）晶片銷往馬來西亞及泰國，以防堵AI晶片經由走私流入中國大陸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。