日立示警各國 控管AI用電

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日立能源警告，為維持供電穩定，科技大廠在訓練AI之際暴增的用電，必須受到各國政府的管控。（路透）
日立能源警告，為維持供電穩定，科技大廠在訓練AI之際暴增的用電，必須受到各國政府的管控。（路透）

全球最大變壓器製造商日立能源（Hitachi Energy）警告，為維持供電穩定，科技大廠在訓練人工智慧（AI）之際暴增的用電，必須受到各國政府的管控。

日立能源執行長沈瑞博（Andreas Schierenbeck）在接受英國金融時報（FT）專訪時表示，沒有一個其他產業會被允許像AI產業這樣用電起伏劇烈。資料中心訓練AI模型時的用電需求激增，加上再生能源的供應不穩，將使維持供電穩定變得「難上加難」。

沈瑞博表示：「AI資料中心非常不同於那些辦公室資料中心，因為它們的耗電量真的會突然衝高。當你丟資料給AI演算法學習時，耗電量將會在很短時間內達到高峰，上升到平常使用時的十倍。」

雖然外界大部分對AI資料中心的擔憂都集中在其龐大的耗電量，但過去曾執掌過德國能源公司Uniper的沈瑞博，卻是第一批對AI演算法造成的電力需求起伏提出警告的人。

國際能源署（IEA）預期，資料中心用電量將在2030年前倍增至9,450億度（TWh），超越目前日本等國的全國用電量。愛爾蘭和荷蘭已限制開發新的資料中心，因為擔心會影響該國的電網。

挪威顧問公司Rystad Energy分析師曾表示，只要科技公司設定最大運算電力限制，並安排在再生能源豐沛時訓練其AI模型，AI的電力需求將能有助於穩定電網。

日立能源在當前的全球變壓器短缺之際成為了注目焦點。沈瑞博表示，他預期這波短缺要花最多三年才會緩解，公司正專注在減少已累積到價值430億美元的大量訂單，三年前為140億美元。

沈瑞博表示，生產重達數百公噸的變壓器會需要強化地板，而能夠打造這種地板的專業承包商也面臨短缺。這限制了工廠的擴張，讓業界無法更快追上市場需求。

日立能源計劃在2027年前投資60億美元，擴大產能和增聘15,000名員工，以因應來自公用事業和電網基建供應商的需求。

沈瑞博預期在招募員工上不會遭遇太多困難，尤其是在歐洲，因為該地區有許多工程師被從汽車和化學業裁員。

Energy 再生能源 電力需求

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