日本5月家庭支出增幅 近三年新高

日本5月家庭支出增幅為近三年來最大，提高了日本銀行（央行）升息的機率，而且美國6月就業數據強勁也沖淡聯準會（Fed）7月降息的預期，日圓兌美元4日盤中走揚0.4%。

日本總務省4日公布，受到汽車花費增加提振，5月經通膨調整後的家庭支出比去年同期增加4.7%，增幅不僅遠高於經濟學家預期的1.2%，更是2022年8月來最大。

5月經季節調整後的家庭支出月增幅也達4.6%，同樣遠高於市場預測的0.4%，也是2021年3月來最大。總務省官員說，從去年12月來的家庭支出3個月移動均值一直都維持正面，消費似乎正在回升。

日本最大的商業遊說團體經濟團體連合會（經團連）3日也說，日本大型企業今年的平均夏季獎金比去年增加4.37%，達到創紀錄的99萬848日圓（6,889美元）。一位政府官員說，「企業界正形成一種共識，加薪幅度必須超過通膨率」。

消費和薪資趨勢是日銀評估經濟強度並判斷升息時機的關鍵指標，瑞穗資訊綜研首席預測，若油價將下跌，協助緩和美國關稅對企業獲利的衝擊，日本明年工資料將繼續成長4.7%。