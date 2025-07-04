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美國擬管制AI晶片銷往馬、泰兩國 以防走私流向中國大陸

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國川普政府擬對輝達等公司的人工智慧（AI）晶片銷往馬來西亞及泰國設限，以防堵AI晶片經由走私流入中國大陸。路透
美國川普政府擬對輝達等公司的人工智慧（AI）晶片銷往馬來西亞及泰國設限，以防堵AI晶片經由走私流入中國大陸。路透

美國川普政府計劃管制輝達等公司的人工智慧（AI晶片銷往馬來西亞泰國，以防堵AI晶片經由走私流入中國大陸。

彭博引述知情人士報導，商務部正在研擬法規草案，以阻止中國經由馬、泰兩國的中介者而取得AI晶片。目前法規尚未定案，內容可能還會修改。

官員計劃將這項對馬、泰的管制規則，作為撤銷拜登時代三級管制計畫的配套措施，但並非完全取代原有的規則。川普政府最終將如何規定AI晶片出貨，目前仍不清楚。商務部長盧特尼克6月曾表示，美國將「允許我們的盟國購買AI晶片，提供給美國同意的資料中心業者使用，且連到這些資料中心的雲端，也須是美國同意的營運業者」。

消息人士並表示，對馬、泰的晶片出口管制中，將包括數項能夠緩衝業者壓力的措施。其中一條規則是允許總部設在美國及十多個盟國的公司，在新規則公布數月之內，繼續對馬、泰出口AI晶片，無須取得出口許可。出口許可規定也仍將包括一些豁免條款，以免干擾供應鏈。

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