人工智慧來襲 福特CEO：AI將取代美國一半白領工作

美國福特汽車（Ford Motor）執行長法利最近在阿斯本意見論壇（AIF）接受訪問時表示：「人工智慧（AI）將取代美國一半的白領工作者。」

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，法利（Jim Farley）這番話是美國非矽谷大企業高層所發表最尖銳的評論之一。到目前為止，少有公司領導人願意公開承認白領工作可能消失到什麼程度。

當被問及AI造成的裁員，各家企業執行長在訪談中經常迴避正面回答，反而指出創新在歷史上曾創造各種新職位。

然而這些執行長早已竊竊私語數月，討論如何僅以一小部分的現行員工繼續經營他們的事業。自動化軟體、AI與機器人等技術受到推廣，讓公司營運盡可能精簡且高效率。

自由接案平台Fiverr執行長考夫曼（MichaKaufman）今年春天在寫給員工的備忘錄提到，專業人士將得接受AI會影響大部分職位的現實。

他寫道：「這敲響警鐘。不管你是程式設計師、設計師、產品經理、資料科學家、律師、客服、銷售或財務人員，AI都會找上你。」