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日政府釋出儲備米奏效 米價指數創最大跌幅

中央社／ 東京4日專電
日本公益財團法人「米穀安定供給確保機構」（簡稱米穀機構）今天公布預測未來3個月米價調查結果，顯示米價指數創下2012年調查以來的最大跌幅。示意圖／ingimage
日本公益財團法人「米穀安定供給確保機構」（簡稱米穀機構）今天公布預測未來3個月米價調查結果，顯示米價指數創下2012年調查以來的最大跌幅。示意圖／ingimage

日本公益財團法人「米穀安定供給確保機構」（簡稱米穀機構）今天公布預測未來3個月米價調查結果，顯示米價指數創下2012年調查以來的最大跌幅；業界認為，這可能與政府釋出儲備米有關。

日本放送協會（NHK）報導，由農業協同組合（JA）團體、稻米販售業者等組成的米穀機構，以全國180家稻農、批發業者等為對象，每個月實施有關米價、稻米供需情況等的調查。調查的結果以0至100的指數呈現，指數愈接近100的話，代表米價的水準比上個月高。

米穀機構今天公布6月調查結果指出，顯示米價現況的指數為83，比上次5月調查的指數下降10點。此外，預測未來3個月米價的指數為35，比上次調查的指數下降24點，創下2012年實施調查以來的最大跌幅。

自上個月開始，日本政府透過取消儲備米的競標制度，改為隨意契約，直接銷售給零售業者等措施，使得米價下跌。政府釋出的儲備米逐漸流通至市面上，今後將收成的新米也將開始上市，米價的變化備受關注。

日本全國約6000家超市店鋪，6月22日至29日的一週之間，販售米的平均價格每5公斤是3691日圓（約新台幣752元，含稅），比上週降57日圓，連續6週降價。其中有的地區甚至降至2000日圓至2999日圓之間。

日本農林水產省認為，這是因為根據隨意契約，以較便宜的價格釋出儲備米，使得米價下降。

指數 日本 稻米

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