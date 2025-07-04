營收增、員工請假天數減 實驗顯示周休三日讓雇主也受惠

英國倡議團體4 Day Week Foundation4日指出，根據其最新實驗，實施周休三日制，獲益的不僅是勞工，更可能讓勞雇雙方互蒙其利。

CNN報導，4 Day Week Foundation在去年11月到今年4月間，針對17家公司與組織的近1,000名員工，進行為期六個月的實驗。受試單位在試驗期間實施更短工時（周休三日或九日工作制），同時保持相同的報酬及工作量。

據參與實驗的部分公司紀錄，與一年前同一時期相比，公司營收有所提升，員工的病假日數也減少了。4 Day Week Foundation更表示，這17家參與測試的公司或組織，在實驗結束後，都繼續採行更短的周工時。

4 Day Week Foundation與波士頓學院（Boston College）共同彙編的報告指出，位於倫敦的軟體公司BrandPipe，在實驗周休三日期間，營收增長近130%。該公司共同創辦人暨執行長斯洛特（Geoff Slaughter）說，這項實驗在其公司大為成功，並認為周休三日是「值得企業嘗試的好事」。

共有四家公司或組織願意提供試驗期間的營收資料，其中有三家的營收都增加；實驗期間，這四家公司所記錄的員工病假及事假日數也減少了。

但倫敦國王學院（King's College London）公共政策教授桑德斯（Michael Sanders）指出，這樣的研究奠基於自主選擇上，意味著那些願意參與的公司，可能本身就會積極推行周休三天制。並表示，對那些「有動力」的雇主及員工來說，此制度可能會運作得很好；但該實驗「沒有告訴我們，如果其他人參與，將會發生什麼事。」