大陸對歐盟白蘭地徵收反傾銷稅 歐盟執委會說話了

中國明天起將對歐洲白蘭地出口商課徵反傾銷稅，不過豁免已提出價格承諾的酒商。歐盟執行委員會發言人今天對此「深表遺憾」。

法新社報導，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）說：「我們認為中國的措施不公平，不合理，也不符合適用的國際規範，因此毫無根據。」

吉爾說，歐盟將深入研究中國的相關措施，「並評估下一步行動，以確保最大程度保護歐盟產業和經濟利益」。

中國商務部今天表示，國務院關稅稅則委員會已決定自5日起對原產於歐盟的進口相關白蘭地徵收反傾銷稅。

不過，根據附件，多家法國干邑（cognac）製造商已簽署價格承諾協議，只要產品售價不低於承諾價格，就可豁免反傾銷稅。

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